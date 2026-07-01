БЕСТУЖЕВСКИЕ КУРСЫ

Общественные Высшие университетские женские курсы, названные по имени их создателя историка К. Н. Бестужева-Рюмина .

Имели в своем составе историко-филологический, физико-математический и (с 1906 по 1912) юридический факультеты. Работали с 1878 по 1918.

Деятельность Б. к., как и других высших женских учебных заведений, временно приостанавливалась правительством в 1886—1889. На Б. к. до Первой мировой войны предпочтение отдавалось дочерям дворян и чиновников, главным образом петербургских.

Наиболее элитарным был юридический факультет, где дочери потомственных дворян , офицеров и чиновников составляли более половины. Основные вакансии на курсах заполнялись посредством конкурса аттестатов абитуриенток. При этом преимущества предоставлялись выпускницам женских средних учебных заведений, сдавших испытания за 8 классов мужской гимназии по латинскому и «новому» языкам, русской словесности, математике и физике. Кроме того, при приеме от абитуриенток дополнительно требовались письменное разрешение на учебу от родителей, попечителей или мужа и «свидетельство о безбедном существовании».

Циркуляром от 29 сентября 1901 выпускницам курсов разрешалось работать учительницами женских гимназий ведомства министерства народного просвещения . С 1903 они были допущены к преподаванию в институтах домашних наставниц ведомства императрицы Марии, а с 1906 — в 1—4-х классах мужских срочных учебных заведений.

В 1898—1915 курсы выпустили 6716 педагогов для средней школы, тогда как доля специалистов в области юриспруденции была невелика — всего 175 человек за 1911—1914.

Среди окончивших курсы были академики О. А. Добиаш-Рождественская и П. Я. Кочина, писательница Е. Н. Верейская и актриса Е. И. Тиме, революционерки Н. К. Крупская, А. И. Ульянова-Елизарова и др. В 1918 курсы были преобразованы в 3-й Петроградский университет, который в сентябре 1919 вошел в состав Петроградского университета .

Автор статьи: И. Б. Орлов.

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