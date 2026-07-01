БЕСТУЖЕВ-РЮМИН Михаил Павлович

Декабрист , один из руководителей Южного общества.

Военную службу проходил в Кавалергардском (с 1818), Семеновском и Полтавском (с 1820) пехотных полках, подпоручик (1824). С 1823 один из активных членов Южного общества, возглавлял (вместе с С. И. Муравьевым-Апостолом) Васильковскую управу, осуществлял связь между различными управами Общества, польскими революционерами и другими организациями декабристов.

Участник съездов руководителей Южного общества в Каменке и Киеве. Убежденный республиканец, выступал за полное устранение самодержавия путем восстания. С 25 декабря 1825 по 3 января 1826 — ближайший помощник С. И. Муравьева-Апостола в организации выступления Черниговского полка. Участвовал в составлении агитационного «Катехизиса» и прокламации к восставшим.

3 января 1826 при подавлении восстания схвачен около с. Ковалевка, доставлен в Петербург и заключен в Петропавловскую крепость . В ходе следствия дал подробные показания о планах и деятельности Южного общества. Осужден вне разрядов и приговорен к четвертованию, по конфирмации замененному повешением. Казнен 13 июля 1826 и похоронен на о. Голодай.

Автор статьи: Л. А. Цыганова.

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