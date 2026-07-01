БЕСТУЖЕВ-РЮМИН КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ

Историк.

Окончил юридический факультет Московского университета (1851). С 1865 года преподавал в Санкт-Петербургском университете. В 1868 году защитил докторскую диссертацию «О составе русских летописей до конца XIV века». В ней историк убедительно доказывал, что «Повесть временных лет» является летописным сводом, составленным из различных источников. Показал, что в Древней Руси помимо Киева существовало еще несколько летописных центров.

После защиты диссертации Бестужев-Рюмин сосредоточил свои силы на преподавательской деятельности в Петербургском университете. В своих университетских курсах отстаивал приоритет источника в историческом исследовании. Считал, что историческая наука обязана бережно относиться к тем достижениям, которые остались от прошлых поколений историков. Итогом его историографической работы стала книга «Биографии и характеристики» (СПб., 1882). Главным трудом историка являлась его фундаментальная «Русская история» (СПб., 1872-1885). Все рассматриваемые в книге вопросы автор начинал с анализа ученых мнений, в книге имелись указания на первоисточники. Издание на долгое время превратилось в полезный справочник для начинающих исследователей.

Просветительская работа ученого не ограничивалась университетскими стенами. Под его руководством в столице империи в 1878 году открылись Высшие женские курсы , единственное учебное учреждение в России, позволявшее женщинам получить высшее образование. Академик Императорской АН (1890).