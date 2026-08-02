БЕСТУЖЕВ-РЮМИН АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ

Из потомственных дворян. В 1890 г. зачислен на действительную службу. 17.9.1893 окончил Морской кадетский корпус, произведен в мичманы с назначением в Балтийский флот и зачислением в 3-й флотский экипаж. 30.10.1895 переведен в Сибирский флотский экипаж. В 1896 г. назначен вахтенным начальником транспорта «Якут». В 1897 г. назначен вахтенным начальником крейсера II ранга «Забияка». 5.4.1898 произведен в лейтенанты. 1.5.1899 переведен в Балтийский флот с зачислением в 12-й флотский экипаж. 2.12.1899 переведен в 14-й флотский экипаж. В 1900 г. назначен вахтенным начальником эскадренного броненосца «Севастополь». Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. и обороны Порт-Артура. В бою 28.7.1904 в Желтом море командовал шестидюймовыми орудиями на батарейной палубе. Был тяжело ранен разорвавшимся снарядом, когда тушил пожар, но остался на посту. В ноябре–декабре 1904 г. и. о. старшего офицера эскадренного броненосца «Севастополь». После капитуляции крепости 20.12.1904 дал подписку о неучастии в войне и выехал в Россию. 2.5.1905 назначен флаг-офицером штаба начальника отдельного отряда судов Балтийского моря, назначенных для испытаний. 18.10.1905 переведен в 11-й флотский экипаж. 7.8.1906 произведен в капитаны 2 ранга за боевые отличия (со старшинством с 28.7.1904, установлено 19.10.1910). 28.8.1906 назначен старшим офицером крейсера I ранга «Рюрик». 19.10.1908 назначен и. о. командира эскадренного миноносца «Москвитянин». 8.12.1908 утвержден в должности. 6.12.1910 произведен в капитаны 1-го ранга. 4.6.1911 назначен командиром линейного корабля «Севастополь». Участник Первой мировой войны. 17.8.1915 отчислен от должности по болезни с прикомандированием к Морскому Генеральному штабу для занятий. 23.11.1915 назначен членом комиссии для заведования пожертвованиями по обстоятельствам военного времени и распределения пособий из пожертвованных сумм пострадавшим чинам флота и их семействам. 10.2.1916 произведен в контр-адмиралы за отличие по службе (со старшинством с 10.4.1916) с назначением начальником отдельного отряда судов особого назначения (выкупленные у Японии броненосцы «Чесма» (бывшая «Полтава»), «Пересвет» и крейсер «Варяг»). Перевел отряд в состав флотилии Северного Ледовитого океана. 14.12.1916 назначен и. д. начальника Кольского района. 20.12.1916 назначен начальником Кольского района и начальником отряда судов обороны Кольского залива. Скончался от разрыва сердца. Погребен на родине в с. Рыбинское-Заручье в ограде церкви.

Холост.