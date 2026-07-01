БЕСТУЖЕВ-ЛАДА Игорь Васильевич

Родился 12.01.1927, с. Лада Пензенск. обл. Окончил исторический факультет МГИМО в 1950 г., аспирантуру Института истории АН СССР в 1954 г.

Кандидатская диссертация .: Русское военное искусство в Крымской войне 1853–1856 гг. (ИИ АН СССР, 1954). Докторская диссертация.: Борьба в России по вопросам внешней политики. 1906–1910 (Там же, 1963).

1951–1966 – аспирант, младший, затем старший научный сотрудник Института истории АН СССР; с 1967 – заведующий сектором социального прогнозирования Института социологических исследований АН СССР; с 1991 также директор Исследовательского центра по прогнозированию. Академик РАЕН, РАО, Академии космонавтики МАИ. Президент Академии прогнозирования (1997 г.). Член редколлегии ряда альманахов и журналов

Область интересов : История России; социология; военная история; история внешней политики; социальное прогнозирование.

Сочинения: Автор около 70 научных работ

Крымская война 1853–1856 гг. М., 1956

Борьба в России по вопросам внешней политики 1906-1910. М., 1961;

Если мир разоружится. М., 1961;

Контуры грядущего. М., 1965 (в соавт.)

Окно в будущее. Современные проблемы социального прогнозирования. М., 1970;

Мир нашего завтра. М. 1984 (2-е изд. – 1986) (переизд. на нем., франц и др. яз.);

Россия 1995: перспективы процесса трансформации. М., 1994;

Альтернативная цивилизация: пути преодоления глобальных проблем современности. М., 1995;

В преддверии Страшного Суда, или Избежим ли предреченного в Апокалипсисе? М., 1996;

Россия накануне XXI века, 1904–2004: От колосса к коллапсу и обратно. М., 1997.