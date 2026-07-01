БЕСТИАРИЙ

Жанр средневековой литературы , для которого характерно описание реальных и мифологических зверей (дракон, единорог, мантикора), содержащее не только буквальное, но и символическое толкование их происхождения, особенностей поведения, места в иерархии живых существ.

Основным источником Б. является «Физиолог» — пространное (49 глав) компилятивное произведение II—III вв., происходящее из Александрии, написанное по-гречески и посвященное изложению организации окружающей природы в свете христианского вероучения. Детальная классификация видов животных, растений и минералов, сочетающая в себе, наряду с легендарными сюжетами фольклора , естественнонаучные наблюдения древних авторов, имела дидактическое назначение.

«Физиолог» как своеобразная энциклопедия средневекового знания о природе и одновременно нраво­учительный трактат, раскрывающий сокровенный смысл божественного творения, пользовался большой популярностью. В IV в. он был переведен на латынь , к XII—XIII вв. став в Зап. Европе одним из самых читаемых сочинений. В эпоху Средневековья первоначальная структура и содержание «Физиолога» изменились за счет исключения части разделов, посвященных классификации минералов и горных пород и привлечения обширных данных из античной ( Плиний , Солин) и патристической литературы (Василий Великий и др.).

Особое значение для оформления жанра Б. имели «Этимологии» Исидора Севильского, заложившие новую типологию и смысловое наполнение «Физиолога». Первостепенная задача состояла в изложении сведений о различных видах живых существ, от диких зверей (bestiae) до домашнего скота (pecus), основанном на этимологической интерпретации их названий и иносказательном (морально-нравственном) объяснении функций. В переработанном и расширенном виде «Физиолог» явился пространным компилятивным сводом естественнонаучного знания, олицетворяющим средневековый жанр Б. и призванным свидетельствовать о торжестве божественной мудрости и гармоничности Вселенной.

К данным Б. нередко обращались при подготовке не только философских и богословских сочинений (отсюда, например, многочисленные заимствования символических толкований образов животных в схоластике XII—XIV вв.), но также политико-правовых и дидактических трудов (в том числе наставлений и проповедей). В XII в. возник стихотворный Б., написанный на старофранцуз­ском языке Филиппом Танским; столетием позже увидело свет поэтическое переложение, выполненное трувером Гильомом Нормандским (ок. 1210).

Отдельные сюжеты Б. присутствуют в произведениях городской и рыцарской литературы, в памятниках архитектуры , изобразительного искусства (в том числе отдельных геральдических композициях), предметах ремесленного производства.

Оригинальным явлением куртуазной культуры, на новом уровне продолжающим традиции Б., стал «Бестиарий любви» (ок. 1250) Ришара де Фурниваля. В данном сочинении символика животных образов, обычно трактуемая с точки зрения христианского вероучения, приобрела подчеркнуто светское значение.

Вплоть до XVII в. Б. пользовался исключительной популярностью, яркостью образов и точностью аналогий оказывая глубокое воздействие на народное творчество. Заметна роль Б. в развитии жанра басни, а также сюжетного и стилистического оформления лубочного искусства.

В Россию Б. проник в X—XI вв. через Болгарию и просуществовал вплоть до раннего Нового времени («Сказания по буквам о птицах и зверях» и т. п.).

В последующие столетия традиции Б. также не были забыты: в XX в. их воздействие прослеживается, например, по работам Г. Аполлинера («Бестиарий, или Кортеж Орфея», 1911) и Х. Л. Борхеса («Книга вымышленных существ», 1978), современной фантастической литературе и кинематографу.

Дополнительная литература:

Средневековый бестиарий / Вступ. ст. и комм. К. Муратовой. М., 1984;

Белова О. В. Славянский бестиарий. М., 2000;

Азиатские бестиарии: образы животных в традициях Южной, Юго-Западной и Центральной Азии. Сб. статей. СПб., 2009;

Бестиарий в словесности и изобразительном искусстве. Сб. статей. М., 2012;

Бестиарий и стихии. Сб. статей. М., 2013;

Beasts and Birds of the Middle Ages: The Bestiary and Its Legacy / Ed. by W. B. Clark, M. T. McMunn. Philadelphia, 1989.

Автор статьи: А. К. Гладков.

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