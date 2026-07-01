БЕСТИАРИЙ
Жанр средневековой литературы, для которого характерно описание реальных и мифологических зверей (дракон, единорог, мантикора), содержащее не только буквальное, но и символическое толкование их происхождения, особенностей поведения, места в иерархии живых существ.
Основным источником Б. является «Физиолог» — пространное (49 глав) компилятивное произведение II—III вв., происходящее из Александрии, написанное по-гречески и посвященное изложению организации окружающей природы в свете христианского вероучения. Детальная классификация видов животных, растений и минералов, сочетающая в себе, наряду с легендарными сюжетами фольклора, естественнонаучные наблюдения древних авторов, имела дидактическое назначение.
«Физиолог» как своеобразная энциклопедия средневекового знания о природе и одновременно нравоучительный трактат, раскрывающий сокровенный смысл божественного творения, пользовался большой популярностью. В IV в. он был переведен на латынь, к XII—XIII вв. став в Зап. Европе одним из самых читаемых сочинений. В эпоху Средневековья первоначальная структура и содержание «Физиолога» изменились за счет исключения части разделов, посвященных классификации минералов и горных пород и привлечения обширных данных из античной (Плиний, Солин) и патристической литературы (Василий Великий и др.).
Особое значение для оформления жанра Б. имели «Этимологии» Исидора Севильского, заложившие новую типологию и смысловое наполнение «Физиолога». Первостепенная задача состояла в изложении сведений о различных видах живых существ, от диких зверей (bestiae) до домашнего скота (pecus), основанном на этимологической интерпретации их названий и иносказательном (морально-нравственном) объяснении функций. В переработанном и расширенном виде «Физиолог» явился пространным компилятивным сводом естественнонаучного знания, олицетворяющим средневековый жанр Б. и призванным свидетельствовать о торжестве божественной мудрости и гармоничности Вселенной.
К данным Б. нередко обращались при подготовке не только философских и богословских сочинений (отсюда, например, многочисленные заимствования символических толкований образов животных в схоластике XII—XIV вв.), но также политико-правовых и дидактических трудов (в том числе наставлений и проповедей). В XII в. возник стихотворный Б., написанный на старофранцузском языке Филиппом Танским; столетием позже увидело свет поэтическое переложение, выполненное трувером Гильомом Нормандским (ок. 1210).
Отдельные сюжеты Б. присутствуют в произведениях городской и рыцарской литературы, в памятниках архитектуры, изобразительного искусства (в том числе отдельных геральдических композициях), предметах ремесленного производства.
Оригинальным явлением куртуазной культуры, на новом уровне продолжающим традиции Б., стал «Бестиарий любви» (ок. 1250) Ришара де Фурниваля. В данном сочинении символика животных образов, обычно трактуемая с точки зрения христианского вероучения, приобрела подчеркнуто светское значение.
Вплоть до XVII в. Б. пользовался исключительной популярностью, яркостью образов и точностью аналогий оказывая глубокое воздействие на народное творчество. Заметна роль Б. в развитии жанра басни, а также сюжетного и стилистического оформления лубочного искусства.
В Россию Б. проник в X—XI вв. через Болгарию и просуществовал вплоть до раннего Нового времени («Сказания по буквам о птицах и зверях» и т. п.).
В последующие столетия традиции Б. также не были забыты: в XX в. их воздействие прослеживается, например, по работам Г. Аполлинера («Бестиарий, или Кортеж Орфея», 1911) и Х. Л. Борхеса («Книга вымышленных существ», 1978), современной фантастической литературе и кинематографу.
Дополнительная литература:
Средневековый бестиарий / Вступ. ст. и комм. К. Муратовой. М., 1984;
Белова О. В. Славянский бестиарий. М., 2000;
Азиатские бестиарии: образы животных в традициях Южной, Юго-Западной и Центральной Азии. Сб. статей. СПб., 2009;
Бестиарий в словесности и изобразительном искусстве. Сб. статей. М., 2012;
Бестиарий и стихии. Сб. статей. М., 2013;
Beasts and Birds of the Middle Ages: The Bestiary and Its Legacy / Ed. by W. B. Clark, M. T. McMunn. Philadelphia, 1989.
Автор статьи: А. К. Гладков.
© Российская Историческая Энциклопедия