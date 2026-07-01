БЕСТЕЙРО ФЕРНАНДЕС Хулиан

Испанский политический деятель, один из лидеров Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП).

В 1895 получил докторскую степень, преподавал философию, профессор (1912). Член Республиканского союза в 1903—1908, после его раскола вступил в Республиканскую радикальную партию А. Лерруса. В 1910 сблизился с германскими социал-демократами.

В 1912 вступил в ИСРП, в 1914 был избран членом национального комитета (НК) Всеобщего союза трудящихся (ВСТ). С 1913 — член муниципалитета Мадрида.

В качестве члена НК ВСТ участвовал в принятии решения о всеобщей стачке 1917, за что был приговорен к пожизненному заключению вместе с Ф. Ларго Кабальеро и др. В 1918, как и другие приговоренные, избран в Кортесы и освобожден. В 1923—1930 выступал за сотрудничество с диктатурой М. Примо де Ривера.

После смерти П. Иглесиаса в 1925 стал председателем ИСРП и ВСТ. 22 февраля 1931 ушел в отставку в связи с радикализацией руководства ИСРП и ВСТ. После начала Испанской революции 1931—1939 стал 14 июля 1931 председателем Учредительных кортесов.

В 1932—1934 — председатель ВСТ. Лидер правого крыла ИСРП, выступал за проведение политики, близкой «новому курсу» Ф. Рузвельта , против вооруженных методов борьбы. В 1936—1939 — депутат от Мадрида, декан факультета философии и литературы Мадридского университета .

Во время Гражданской войны в Испании 1936—1939 выступал за компромисс с Ф. Франко . В мае 1937 в Лондоне во время коронации Георга VI по поручению президента М. Асаньи вел консультации о посредничестве и достижении мира в Испании с лидерами Великобритании и Франции. В условиях осады Мадрида заболел туберкулезом.

6 марта 1939 поддержал мятеж С. Касадо (смотрите Касадо мятеж 1939 г. ), вошел в Хунту национальной обороны в качестве министра иностранных дел, выступил от имени Хунты с призывом «проиграть с честью и достоинством». Пытался добиться капитуляции Республики на условиях эвакуации всех желающих покинуть Испанию. После провала попыток соглашения с Франко остался в Мадриде, где был арестован франкистами 28 марта 1939.

Приговорен к 30 годам лишения свободы. Умер в заключении.

Сочинения:

Cartas desde la prisión. Madrid, 1988;

Obras completas. Madrid, 1983.

Автор статьи: А. В. Шубин.

© Российская Историческая Энциклопедия