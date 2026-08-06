БЕСПЯТЫХ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Российский историк. Доктор исторических наук (2001), ведущий научный сотрудник группы источниковедения Санкт-Петербургского института истории РАН.
Родился 6 июня 1949 года в деревне Круглята Макарьевского района Кировской области. В 1971 году окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета.
В 1975–1976 годах – старший инженер отдела научно-технической информации Ленинградского зонального научно-исследовательского и проектного института типового и экспериментального проектирования жилых и общественных зданий Государственного Комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР.
В 1976–1979 годах обучался в аспирантуре Ленинградского отделения Института истории СССР АН СССР.
В 1980 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук на тему «Россия и Финляндия во время Северной войны».
С 1980 года – сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН (до 1992 года – Ленинградское отделение Института истории СССР АН СССР; с 1992 по 2000 год - Санкт-Петербургский филиал Института российской истории РАН). В 1980–1984 годах – ученый секретарь сектора истории СССР периода феодализма. В 1994–1997 годах заведовал отделом источниковедения и архивом. С 1992 года – ведущий научный сотрудник.
В 1990 году защитил докторскую диссертацию на тему «Западноевропейские источники по истории России первой четверти XVIII в.: (Ч. Уитворт, Г. Грунд, Л.Ю. Эренмальм)».
С 1995 года – член Диссертационного совета СПбИИ РАН.
Автор более 150 научных публикаций. В область научных интересов входят отечественная история XVIII века, российско-западноевропейские связи, источниковедение, переводы и публикации иностранных сочинений о России.
Сочинения
Александр Данилович Меншиков: Мифы и реальность. СПб., 2005; СПб., 2008. Изд. 2-е, доп.;
Архангельск накануне и в годы Северной войны 1700–1721. СПб., 2010;
Иностранные источники по истории России первой четверти XVIII в.: (Ч. Уитворт, Г. Грунд, Л.Ю. Эренмальм). СПб., 1998;
История знаменитого сражения: Шведская экспедиция на Архангельск в 1701 году. Архангельск, 1990;
Наводнения в Петербурге Петра I. СПб., 2013;
Петербург Анны Иоанновны в иностранных описаниях: Введение. Тексты. Комментарии. СПб., 1997;
Петербург Петра I в иностранных описаниях: Введение. Тексты. Комментарии. СПб., 1991;
Петербургские наводнения при Петре I: Краткая история. СПб.: Историческая иллюстрация, 2012.