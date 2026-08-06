БЕСПЯТЫХ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Российский историк. Доктор исторических наук (2001), ведущий научный сотрудник группы источниковедения Санкт-Петербургского института истории РАН.

Родился 6 июня 1949 года в деревне Круглята Макарьевского района Кировской области. В 1971 году окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета.

В 1975–1976 годах – старший инженер отдела научно-технической информации Ленинградского зонального научно-исследовательского и проектного института типового и экспериментального проектирования жилых и общественных зданий Государственного Комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР.

В 1976–1979 годах обучался в аспирантуре Ленинградского отделения Института истории СССР АН СССР.

В 1980 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук на тему «Россия и Финляндия во время Северной войны».

С 1980 года – сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН (до 1992 года – Ленинградское отделение Института истории СССР АН СССР; с 1992 по 2000 год - Санкт-Петербургский филиал Института российской истории РАН). В 1980–1984 годах – ученый секретарь сектора истории СССР периода феодализма. В 1994–1997 годах заведовал отделом источниковедения и архивом. С 1992 года – ведущий научный сотрудник.

В 1990 году защитил докторскую диссертацию на тему «Западноевропейские источники по истории России первой четверти XVIII в.: (Ч. Уитворт, Г. Грунд, Л.Ю. Эренмальм)».

С 1995 года – член Диссертационного совета СПбИИ РАН.

Автор более 150 научных публикаций. В область научных интересов входят отечественная история XVIII века, российско-западноевропейские связи, источниковедение, переводы и публикации иностранных сочинений о России.

Сочинения

Александр Данилович Меншиков: Мифы и реальность. СПб., 2005; СПб., 2008. Изд. 2-е, доп.;

Архангельск накануне и в годы Северной войны 1700–1721. СПб., 2010;

Иностранные источники по истории России первой четверти XVIII в.: (Ч. Уитворт, Г. Грунд, Л.Ю. Эренмальм). СПб., 1998;

История знаменитого сражения: Шведская экспедиция на Архангельск в 1701 году. Архангельск, 1990;

Наводнения в Петербурге Петра I. СПб., 2013;

Петербург Анны Иоанновны в иностранных описаниях: Введение. Тексты. Комментарии. СПб., 1997;

Петербург Петра I в иностранных описаниях: Введение. Тексты. Комментарии. СПб., 1991;

Петербургские наводнения при Петре I: Краткая история. СПб.: Историческая иллюстрация, 2012.