БЕСКРОВНЫЙ Любомир Григорьевич

Историк.

Окончил Кубанский государственный педагогический институт (1930). Участник Великой Отечественной войны . Кандидатская диссертация: «Городские школы на Северном Кавказе в XIX-XX вв.» (1940). Докторская: «Строительство русской армии в XVIII веке» (1950). Профессор (1950). Заслуженный деятель науки РСФСР (1970).

Работал в Московском городском отделе народного образования (1933-34), сотрудник в Наркомпросе РСФСР (1934-38), Московском филиале Библиотечного института (1938-42). Преподаватель, профессор Военную академию им. М.В. Фрунзе (1943-55).

Заведующий сектором военной истории, историографии и источниковедения, исторической географии Института истории АН СССР (1955-80). Председатель Научного совета по исторической географии и картографии Отделения истории АН СССР. Возглавлял Комиссию по составлению свода памятников истории и культуры. При его руководстве и участии был опубликован сборник документов и материалов «М.И. Кутузов» (М., 1950-1956. Т. 1-5).

Сочинения:

Отечественная война 1812 года и контрнаступление Кутузова. М., 1951;

Очерки по источниковедению истории русского военного искусства. (С древнейших времен до Первой мировой войны). М., 1954;

Очерки по источниковедению военной истории России. М., 1957;

Русская армия и флот в XVIII веке. (Очерки). М., 1958;

Отечественная война 1812 года. М., 1962;

Очерки военной историографии России. М., 1962;

Русская армия и флот в XIX веке. Военно-экономический потенциал России. М., 1973;

Русское военное искусство XIX в. М., 1974;

Армия и флот России в начале XX в. Очерки военно-экономического потенциала. М., 1986.