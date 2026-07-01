БЕШЕНЫЕ (Enragеs)

Во время Французской революции XVIII века прозвище ультралевых революционеров.

В 1792—1794 использовалось для обозначения группы революционных активистов, выдвинувших ряд радикальных экономических и социальных требований в интересах городского плебса.

Наиболее известные из «Б.»: бывший священник Ж. Ру, почтовые служащие Ж. Варле и Ж.-Т. Леклерк, актриса К. Лакомб, шоколадница П. Леон.

Не обладая какой-либо организационной структурой, «Б.», однако, приобрели весной-осенью 1793 значительный авторитет в парижских «низах» активной агитацией за пресечение спекуляции и государственное регулирование торговли, опирающееся на революционный террор. Их предложения подверглись резкой критике со стороны и жирондистов , и монтаньяров (в том числе Ж.-П. Марата и М. Робеспьера).

«Б.» активно участвовали в восстании 31 мая — 2 июня 1793, завершившемся изгнанием жирондистов из Конвента . Но и принятую монтаньярами Конституцию 1793 «Б.» подвергли порицанию за отсутствие статей, ограничивающих частную собственность.

Идеи «Б.» нашли отражение в требованиях, предъявленных Конвенту участниками плебейского движения 4—5 сентября 1793. Арест в сентябре 1793 Ру и Варле, а в ноябре их сторонников из секции Гравилье положил конец деятельности «Б.».

Автор статьи: А. В. Чудинов.

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