БЕРЗАРИН НИКОЛАЙ ЭРАСТОВИЧ

Советский военачальник, генерал-полковник, участник Гражданской войны , боёв на озере Хасан и Великой Отечественной войны , Герой Советского Союза (1945).

Биография

Родился 19 марта (по новому стилю — 1 апреля) 1904 года в Санкт-Петербурге. После окончания начальной школы трудился в порту. В октябре 1918 года, всего четырнадцати лет от роду, добровольцем поступил на службу в РККА. Участвовал в Гражданской войне против английских и американских интервентов, оккупировавших северные регионы России. Также принимал участие в подавлении Кронштадтского восстания , ликвидации антисоветских формирований на Амуре. В 1923 году окончил пехотные курсы в Петрограде, в 1927 году — курсы командного состава СибВО. Служил на командных и военно-политических должностях в различных пехотных частях. Участвовал в боях на озере Хасан, будучи командиром 32-й стрелковой дивизии. В мае 1941 года Берзарин был назначен на должность командующего 27-й армией, дислоцировавшейся в Прибалтике. Здесь его и застало начало Великой Отечественной войны.

Великая Отечественная война

В начальный период войны армия Берзарина участвовала в оборонительных боях в Прибалтике, на Псковщине и Новгородчине против гитлеровской группы армий «Север» . В декабре 1941 года принял командование 34-й армией, однако после неудачных действий под Демянском в 1942 году освобождён от занимаемой должности и направлен на Брянский фронт, где был заместителем командующего сначала 61-й, затем 20-й армиями. В марте 1943 года получил тяжёлое ранение. В сентябре 1943 года назначен командующим 39-й армией, во главе которой участвовал в освобождении Смоленщины и Белорусской ССР. С мая 1944 года и вплоть до конца войны командовал 5-й ударной армией. Участвовал в освобождении Молдавской ССР, Румынии и Польши, Берлинской операции .

Особенно отличилась армия Берзарина во время Висло-Одерской операции . В период подготовки войск к январскому наступлению 1945 года он проделал большую работу по подготовке вверенных ему частей. Благодаря этому в первый же день наступательных боёв была прорвана сильно укреплённая, глубоко эшелонированная оборона, после чего удалось продвинуться на расстояние до 12 километров. В тот же день, 14 января 1945 года, 5-я ударная армия форсировала реку Пилицу и прорвала вторую полосу гитлеровской обороны на её южном берегу. Успешные действия частей Берзарина обеспечили ввод в прорыв 2-й гвардейской танковой армии. На третий день наступления армия вышла на оперативный простор и, громя вводимые противником в бой подразделения, первыми вышли к Одеру, форсировали его и захватили плацдарм. В те дни части Берзарина прошли с боями более 500 километров, освободили множество населённых пунктов, в том числе 35 городов. При этом было уничтожено либо взято в плен более 41,5 тысяч солдат и офицеров противника; уничтожено или захвачено 128 танков и самоходок, 682 орудия, 1842 автомашины, большое количество прочего вооружения, снаряжения и боеприпасов. За эти заслуги Берзарин был удостоен звания Героя Советского Союза.

Армия Берзарина принимала активное участие и в Берлинской операции. Именно возглавляемые им части штурмом брали правительственный квартал в самом центре германской столицы, в том числе Рейхсканцелярию. Ещё до капитуляции частей вермахта, 24 апреля 1945 года, Берзарин был назначен комендантом города и начальником гарнизона. Вскоре после окончания войны, 16 июня 1945 года, он трагически погиб в автомобильной катастрофе. Похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы.