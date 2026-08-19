БЕРТРАН ДЕ БОРН (Bertran de Born)

Трубадур, провансальский поэт и виднейший представитель средневековой литературы.

Потомок знатного рода, владения которого находились в Лимузене, Б. де Б. был подлинным носителем рыцарской культуры, оказавшей определяющее влияние на его творчество. Многие годы провел в военных походах и на склоне лет уединился в монастыре (ок. 1190). Б. де Б. передал детям не только имущество и родовой замок, но и традиции поэтического творчества, продолженные его сыном-трубадуром.

Жизнь Б. де Б. протекала в период обострения военного и политического противостояния крупных феодалов средневековой Европы; кампании Генриха II Плантагенета и Ричарда Львиное Сердце оказали заметное воздействие на общий тон и содержание песен поэта. Б. де Б. воспевал войну как едва ли не единственное дело, придающее жизни подлинный смысл, возвышающее рыцарский дух, укрепляющее плоть, умножающее мудрость и военные умения и, наконец, улучшающее благосостояние. Военные походы закаляют волю и характер, без которых трубадур не мыслил подлинного «служителя меча».

Доблесть и честь предстают в обширном творчестве Б. де Б. (ок. 50 песен) основными рыцарскими добродетелями. Это и было основной темой его сирвентов. Канцоны Б. де Б. посвящены любви к даме; впрочем, даже эта куртуазная поэзия проникнута рыцарским духом. Язык Б. де Б. отличает яркость и ясность, образность, насыщенность аллегориями и метафорами, высокая эмоциональность. Тонкая и изысканная манера изложения вкупе с глубоким поэтическим содержанием снискали трубадуру любовь потомков.

К творчеству Б. де Б. обращались виднейшие представители мировой культуры от Данте Алигьери до Г. Гейне и Л. Фейхтвангера. В исто­рической памяти образ Б. де Б. обрел мифологические черты: нередко рыцарь выступает в роли ближайшего сподвижника и друга Генриха II Плантагенета и, наоборот, злейшего врага и могучего противника Ричарда Львиное Сердце.

Сочинения:

Песни трубадуров / Сост., пер., коммент. А. Г. Наймана. М., 1979;

L’amour et la guerre: l’œuvre de Bertran de Born / Edition critique, traduction et notes par Gérard Gouirin. Aix-en-Provence, 1985.

Дополнительная литература:

Бессмертный Ю. Л. Вновь о трубадуре Бертране де Борне и его видении простолюдина: К проблеме расшифровки культурных кодов // Одиссей. М., 1995. С. 140—150;

Его же. Казус Бертрана де Борна, или «Хотят ли рыцари войны?» // Казус. М., 1999. С. 131—147;

Его же. Рыцарское счастье — рыцарское несчастье: (Западная Европа, XII—XIII вв.) // В своем кругу. Индивид и группа на Западе и Востоке Европы до начала нового времени. М., 2003. С. 51—87;

Kastner L. E. Notes on the Poems of Bertran de Born // The Modern Language Review. 1932. V. 27. № 4. P. 398—419;

1933. V. 28. № 1. P. 37—49;

1934. V. 29. № 2. P. 142—149;

1936. V. 31. № 1. P. 20—33;

1937. V. 32. № 2. P. 169—221.

Автор статьи: А. К. Гладков.

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