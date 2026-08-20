БЕРТОЛЛЕ Клод Луи (Berthollet)

Французский химик и государственный деятель.

Изучал медицину в Туринском университете, в 1768 получил степень доктора. В 1770—1783 — практикующий врач и аптекарь. В 1772 переехал в Париж, где стал лейб-медиком при дворе герцога Орлеанского (см. Орлеанский дом). В 1780 — член Королевской академии наук. В 1784 — инспектор государственных красильных мануфактур .

В 1786—1787 с А. Ф. Фуркруа, Л. Б. Гитоном де Морво разработал новую химическую номенклатуру. Установил состав аммиака (1785), болотного газа (1786), синильной кислоты (1786), сероводорода (1788). В 1786 открыл соли хлорноватистой и хлорноватой кислот (1786), в том числе «бертолетову соль», в 1788 — нитрид серебра («гремучее серебро»).

В 1792 — главный смотритель монетного двора , в 1793 — президент Консультационного бюро искусств и ремесел при Академии . В период революционных войн занимался организацией производства селитры, стали и других военных материалов.

В 1794—1810 — профессор химии в Нормальной школе и Политехнической школе.

В 1796—1797 состоял при Итальянской армии Бонапарта (см. Наполеон I Бонапарт ), на оккупированных территориях занимался отбором для вывоза во Францию художественных и научных ценностей. В 1798—1799 участвовал в Египетской экспедиции 1798—1801.

Член Египетского института, изучал образование природной соды. Покинул Египет с Наполеоном 23 августа 1799. В 1805 — член Ордена Почетного легиона. В 1806 — член Сената.

В 1807 оставил службу и поселился в местечке Аркей близ Парижа, где устроил лабораторию и основал Аркейское научное общество (1807—1817), членами которого были П. С. Лаплас, А. Гумбольдт , Л. Гей-Люссак и другие видные ученые. 1808 — граф Империи.

В 1809—1822 — председатель комиссии по подготовке фундаментально исследования «Описание Египта». В 1814 голосовал в Сенате за низложение Наполеона.

В период «Ста дней» уехал в Аркей. После реставрации Бурбонов сохранил все привилегии и получил титул пэра Франции. В последние годы жизни полностью отошел от научной и общественной работы из-за тяжелой болезни.

Сочинения:

Revue de l’«Essai de statique chimique» Paris, 1980;

Researches into the Laws of Chemical Affinity. London, 1998.

Автор статьи: А. В. Гладышев.

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