БЕРТОЛЬД фон Хеннеберг (Berthold)

Архиепископ и курфюрст Майнцкий.

Из древнего аристократического рода. В 10 лет был каноником в Страсбурге и Кельне. С 1455 получал духовное образование в Эрфурте, затем в Италии. В 1474 назначен каноником в Майнце, но вскоре отправлен в Ватикан, где выполнял различные дипломатические миссии.

20 мая 1484 избран архиепископом Майнца. С 1494 — имперский канцлер. Среди подданных снискал славу справедливого и благочестивого правителя.

Поощряя торговлю, оживил экономику княжества, снизил налоги. Во внешней политике стремился к мирному разрешению конфликтов, хотя и был втянут в войну с Пфальцем (1494—1502).

Один из инициаторов Вечного мира (1494). Глубоко набожный, он требовал того же и от других прелатов империи. Всячески препятствовал обмирщению клира . Был поборником строгого выполнения монашеских обетов.

4 января 1486 ввел жесткую цензуру на сочинения, критиковавшие церковь, хотя сам открыто указывал на ее пороки, выступал против злоупотреблений при занятии церковных должностей и продаже индульгенций . Активный поборник имперской реформы, считал своим важнейшим достижением создание Высшего имперского суда. Стремился к объединению земель и расширению полномочий императора.

В 1502 Максимилиан I заподозрил Б. ф. Х. в том, что тот обладает чрезмерной властью, и лишил его поста канцлера.

Автор статьи: А. В. Лазарева.

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