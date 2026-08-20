БЕРТЬЕ Луи Александр (Berthier)

Французский военачальник.

Сын инженера-географа, получил в семье картографиче­скую подготовку. В 1770 поступил на военную службу. Участвовал в Войне за независимость в Северной Америке 1775—1783.

С началом Французской революции XVIII в . возглавил штаб национальной гвардии Версаля (1789). В 1791—1792 — начальник штаба армии Н. Люкнера. Снят с должности по требованию Ш. Ф. Дюмурье .

В 1793 пошел добровольцем на войну с повстанцами Вандеи (см. Вандейские войны ) и дослужился до чина бригадного генерала. С 1795 — начальник штаба французской Италь­янской армии, участвовал в кампаниях 1796—1797.

В Египетской экспедиции 1798—1801 возглавлял штаб Восточной армии, но 23 августа 1799 вместе с Бонапартом (см. Наполеон I Бонапарт) покинул Египет и вернулся во Францию. В 1799—1807 — военный министр (с перерывом в 1800).

В 1799—1814 — бессменный начальник штаба Наполеона и участник всех его кампаний. С 1804 — маршал Франции. С 1805 — князь Невшательский, с 1806 — герцог Валанженский, с 1809 — князь Ваграмский (смотрите Первая империя ).

Разработал новый порядок штабной службы, принятый позднее многими европейскими армиями. В 1814 вместе с другими маршалами принудил Наполеона к отречению, после чего поступил на службу к Людовику XVIII .

В период «Ста дней» эмигрировал в Баварию, где погиб при невыясненных обстоятельствах.

Сочинения:

Memoires du maréchal Berthier. 2 V. Paris, 1827;

Relation de la bataille de Marengo. Courbevoie, 1998;

Campagne d’Égypte et de Syrie du général Bonaparte. Strasbourg, 2004.

Автор статьи: А. В. Чудинов.

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