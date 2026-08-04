БЕРТЬЕ-ДЕЛАГАРД Александр Львович

Инженер-строитель, археолог , коллекционер и меценат .

Из семьи морского офицера. В 1858 окончил сухопутный кадетский корпус в Брест-Литовске, в 1860 — Константиновское военное училище (Санкт-Петербург), в 1864 — Инженерную академию. Во 2-й половине 1870-х — 1880-х руководил строительством водопровода, Приморского бульвара и адмиралтейства Севастополя, мола и набережной в Ялте и порта в Феодосии.

В 1887 вышел в отставку в чине генерал-майора, посвятив себя истории, археологии и нумизматике Крыма.

С 1880 — действительный член (с 1899 — вице-президент) Одесского общества истории и древностей. Одним из первых в России проследил изменение монетных систем в городах Сев. Причерноморья. Почетный член Киевского общества Нестора-летописца, Константинопольского археологического института, действительный член Московского археологического и нумизматиче­ского обществ, Русского археологического общества, председатель Ялтинского отделения Крымского горного клуба и Ялтинского технического общества.

В 1903 на свои средства провел ремонтные работы в генуэз­ских крепостях в Крыму, жертвовал на строительство соборов, школ и санаториев.

Его библиотека насчитывала более 6 тыс. томов, а коллекция — свыше 200 предметов античной и эллинистической эпох, готской культуры и византийского средневековья.

Сочинения:

Раскопки Херсонеса. СПб., 1893;

К истории христианства в Крыму: Мнимое тысячелетие. СПб., 1909;

Избранные труды по нумизматике. Симферополь, 2009.

Автор статьи: В. Л. Телицын.

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