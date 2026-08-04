БЕРНСТОРФ Андреас Петер (Bernstorff)

Граф , датский государственный деятель.

Племянник (сын брата) Ю. Х. Э. Бернсторфа , отец К. Г. Бернсторфа. В качестве министра иностранных дел с 1773 продолжал политику нейтралитета своего дяди, направленную на сохранение мира для Дании и поддержания ее внешнеторговых интересов и морского судоходства. Чтобы получить поддержку против экспансионистской политики швед­ского короля Густава III против Дании и Норвегии, в 1773 заключил оборонительный союз с Россией.

Для защиты от британских каперов в мировом океане Б. заключил союз вооруженного нейтралитета с Россией, Швецией и Нидерландами. Между тем, Б. заключил сепаратное соглашение и с Великобританией, что привело в 1780 к его временной отставке.

Вернул власть уже в 1784 и до своей кончины (1797) являлся руководителем дат­ской внешней политики. В это время он стремился улучшать отношения со Швецией, что помогло ему стать предтечей скандинавизма.

Когда во время Русско-шведской войны (1788—1790) Густава III в соответствии с союзным договором 1773 Дания была вынуждена вступить в войну на стороне России, то вклад ее был очень ограниченным. После смерти Густава III Б. восстановил хорошие отношения со Швецией; в 1794 был заключен шведско-датский Союз о вооруженном нейтралитете и взаимной охране судоходства.

В области внутренней политики Б. участвовал в проведении с.-х. реформ в 1780—1790-х.

Автор статьи: В. В. Рогинский.

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