БЕРНСКИЙ ИНЦИДЕНТ

Так в секретной переписке И. В. Сталина с Ф. Рузвельтом назван острый конфликт в Антигитлеровской коалиции , возникший в связи с сепаратными переговорами эмиссаров США и Великобритании с «верховным фюрером СС и полиции» в оккупированной Северной Италии Карлом Вольфом, который действовал с ведома и по поручению высшего руководства фашистской Германии.

Переговоры, получившие кодовое название «Санрайз-Кроссворд», начались 2 марта 1945 г., когда в нейтральную Швейцарию прибыли доверенные лица К. Вольфа — Долльман и Циммер. Они сразу же были приняты сотрудником резидентуры американской разведки (УСС) Блюмом. 8 марта в Берне состоялась встреча самого Вольфа с руководителем этой резидентуры Алленом Даллесом. 19 марта к переговорам присоединились американский генерал Лемнитцер и английский генерал Эйри, посланные в Швейцарию главнокомандующим войсками союзников на Средиземноморском театре военных действий, английским фельдмаршалом Александером, получившим на это санкцию Вашингтона и Лондона. Советское правительство, лишь 12 марта получив от союзников первое сообщение об этих переговорах, заявило, что не возражает против их продолжения с целью заключения соглашения о местной капитуляции немецких войск в Италии, но при условии участия в них советских представителей. На это последовал отказ, что привело к обмену жесткими посланиями между Сталиным и руководителями США и Англии. В своем последнем послании президент США Рузвельт дал понять, что сепаратная акция союзников прекращена. Однако тайные контакты продолжились, а после смерти Рузвельта 12 апреля 1945 г. активизировались. Группа агентов УСС с помощью швейцарских спецслужб организовала даже рейд через границу с целью спасения Вольфа от итальянских партизан (позднее англичане и американцы добились исключения его из списка главных военных преступников; британский суд в 1949 г. его полностью реабилитировал, и лишь в 1964 г. судом ФРГ он был приговорен к 15 годам заключения за участие в репрессиях против еврейского населения). «Санрайз-Кроссворд» завершился тем, что 28 апреля два немецких парламентера (от СС и вермахта ) на американском самолете были доставлены в ставку Александера в Казерте (Тунис). Прибывший туда же советский представитель генерал А. П. Кисленко был фактически отстранен от обсуждения документа о капитуляции, который был подписан 29 апреля и вступил в силу 2 мая. «Бернский инцидент», в ряду прочих подобных эпизодов, усилил у советского руководства чувство недоверия к Западу и тем самым сыграл крайне негативную роль в развитии послевоенных международных отношений.

Исторические источники:

Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны : (Документы и материалы). В 3-х тт. М., 1944-1946;

Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США и Премьер-Министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. М., 1958.

Автор статьи: Филитов А. М.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015