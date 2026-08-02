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БЕРНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖЕНСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1915
Конференция, созванная по инициативе женских организаций при ЦК РСДРП, состоялась 26—28 марта.
Первая международная социалистическая конференция после начала Первой мировой войны. Присутствовали 25 делегатов от женских организаций Великобритании, Франции, Швейцарии, Германии, Нидерландов, Италии, Польши и России. В состав делегации от ЦК РСДРП входили Н. Крупская, И. Арманд и др. В работе конференции принимала участие К. Цеткин. Проект большевиков принят не был.
Резолюция, утвержденная на конференции, осуждала империалистическую войну, однако конкретных мер борьбы против войны не выдвигала.
Автор статьи: Д. К. Кнорре.
© Российская Историческая Энциклопедия
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