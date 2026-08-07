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БЕРНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЕЖИ 1915
Конференция, посвященная проблеме участия молодежи в войне (смотрите Первая мировая война), состоялась 4—5 апреля.
Участвовали представители социалистических организаций молодежи 10 стран: Польши, Болгарии, Норвегии, Швеции, Дании, Германии, Нидерландов, Швейцарии, Италии и России. Российская делегация (И. Арманд, Н. Крупская и др.) предложили проект резолюции, призывавшей к борьбе против империалистической войны и социал-шовинизма. Проект принят не был.
Конференция избрала международный секретариат молодежи и приняла решение о ежегодном проведении Международного юношеского дня.
Автор статьи: Д. К. Кнорре.
© Российская Историческая Энциклопедия
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