БЕРНИ Франсуа-Иоахим де Пьер де (Bernis)

Французский государственный деятель и литератор.

Вышел из обедневшего дворянского рода. Получил образование в парижском лицее Людовика Великого. Пользовался покровительством кардинала де Флери, сделавшего Б. аббатом, но затем утратил его доверие из-за фрондерства и непослушания, после чего посвятил себя литературе. Стихи Б. принесли ему известность и получили одобрение Вольтера, Ж. Ф. Мармонтеля и других литераторов.

В 1744 Б. избран во Француз­скую академию. Благодаря поддержке маркизы де Помпадур , Б. получил пенсию в 1500 ливров и квартиру в Тюильри, а в 1752 — пост французского посла в Венеции. Занимаясь урегулированием противоречий между Венецией и папой римским , Б. приобрел полезные связи в Риме, в том числе с кардиналом Карло Реццонико (с 1758 — папа Климент XIII).

По возвращении в Париж (1755) Б. вел секретные переговоры с австрийским посланником графом Штарембергом, завершившиеся подписанием 1 мая 1756 Версальского оборонительного союза. За это получил аббат­ство Труа-Фонтен, орден Св. Духа и ренту в 40 тыс. ливров.

С началом Семилетней войны 1757—1763 вел переговоры о превращении австро-французского оборонительного союза в наступательный, завершившиеся в 1 мая 1757 подписанием второго Версальского договора (см. Версальские союзные договоры 1756 и 1758).

28 июня 1757 назначен государственным секретарем (министром) иностранных дел и членом Королевского совета. После ряда поражений французских армий Б. стал склоняться к сепаратному миру с Пруссией, но столкнулся с противодействием маркизы Помпадур. По ее настоянию, Людовик XV 9 ноября 1758 отправил Б. в отставку, а в декабре сослал в его аббатство. Опала Б. продолжалась до смерти Помпадур (1764), когда он был назначен архиепископом в Альби, где обнаружил незаурядные административные способности и сумел вернуть себе королевскую милость. В 1769 Людовик XV испросил у папы для Б. кардинальский сан и отправил его послом в Рим, поручив добиваться запрета Ордена иезуитов.

Во время Французской революции XVIII в. Б. отказался признать гражданское уложение о духовенстве и в марте 1791 был отозван с поста посла. Во Франции его лишили всех должностей, имущество секвестрировали, а в марте 1792 внесли в список эмигрантов. Остаток жизни провел в Риме как частное лицо, сохраняя, однако, влияние на папское окружение.

Сочинения:

Correspondance de Voltaire et du cardinal de Bernis, depuis 1761 jusqu’à 1777. Paris, 1799;

Mémoires du cardinal de Bernis. P., 1986.

Автор статьи: П. П. Черкасов.

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