БЕРНЕС Марк Наумович

Актер, народный артист РСФСР (1965).

В 1929 г. окончил театральные курсы в Харькове, после которых работал в театрах Харькова и Москвы. В 1930-х гг. начал сниматься в кино. Талант киноактера проявился у М. Бернеса уже в довоенных фильмах: «Шахтеры» (1937 г.), «Человек с ружьем» (1938 г.), «Истребители» (1939 г.). В последнем он сыграл волевого, решительного и верного своей Родине положительного героя. Создаваемые им образы привлекали трогательным отношением к женщине, жизнерадостностью и верностью мужской дружбе. В годы войны М. Бернес завоевал огромную популярность, создав кинообразы молодых советских воинов — людей отважных, высоко ценящих фронтовое товарищество. Таким был боец Аркадий Дзюбин, обретший всенародную славу в картине «Два бойца» (1943 г.). В роли этого лихого, отважного одессита проявился и комедийный талант актера. Теме войны посвящены такие роли М. Бернеса, как фронтовой шофер Минутка («Великий перелом», 1945 г.), матрос Чмыга («Третий удар», 1948 г.) и др. Во многих фильмах М. Бернес исполнял лирические песни, которые сразу становились любимыми как на фронте, так и в тылу («Темная ночь», «Мишка-одессит» и др.). После войны, продолжая сниматься в кино, М. Бернес становится популярным прежде всего как эстрадный певец.