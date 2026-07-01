БЕРНАРДИН СИЕНСКИЙ (Бернардино да Сиена)

Итальянский проповедник и церковный писатель, монах-францисканец, святой Католической церкви (память 20 мая).

Носил прозвище «Апостол Святого Имени». Родился в знатной семье Альбически, проживавшей неподалеку от Сиены в местечке Масса-Мариттима. В раннем возрасте у Б. С. проявились способности к наукам: в 10 лет в Сиене он начал изучать грамматику, а с 1399 — философию и право. После смерти родителей (1386) его опекали родственники, также не препятствовавшие обучению.

Перенеся тяжелую болезнь, Б. С. в 1401 решил оставить мир, раздать имущество и удалиться в монастырь . Разделив отцовское наследство между церковью и бедными, в 1402 вступил в орден францисканцев ; спустя два года рукоположен в священники (8 сентября 1404).

Долгое время Б. С. сторонился проповедничества, предпочитая уединение. Только в 1417 он начал странствовать и учить страждущих Слову Божию. В течение 10 лет Б. С. обошел почти весь полуостров; его пламенные проповеди оказывали сильнейшее воздействие на современников. Взывая к долгу каждого христианина следовать заповедям Божиим, Б. С. настаивал на необходимости сторониться мирской суеты и греховности, стремиться к праведному образу жизни, постоянно молиться и каяться.

Авторитет Б. С. был столь велик, что ему удавалось разрешить сложные политические противоречия, возникшие во Флоренции; однако далеко не все современники безоговорочно принимали то, чему учил проповедник. С критикой суждений Б. С. выступил знаменитый гуманист Поджо Браччолини.

В церковной среде также было немало противников Б. С., обвинявших его в еретичестве. Отстаиваемое им учение об Иисусе Христе , не соответствовавшее, по мнению оппонентов, тринитарной доктрине Католической церкви, вызвало множество споров. Б. С. принял участие в диспуте по этому поводу, состоявшемся в Риме в 1427. Покровительство Иоанна Капестранского (Джованни да Капестрано) уберегло его от суда. Инициированный против него инквизиционный процесс также не дал результатов, т. к. папа римский Евгений IV высоко оценил подвижнический образ жизни Б. С. и его «благотворное влияние на нравы паствы».

Читал Б. С. проповеди, главным образом на рыночных площадях, привлекая к себе слушателей поднятым вверх медальоном с монограммой Иисуса Христа (IHS). Обличал пороки не только простых людей, но также знатных особ и даже влиятельных представителей духовенства .

Широкая популярность, какой Б. С. пользовался у народа, авторитет в церкви и репутация бессребреника укрепляли его положение: несколько раз ему предлагали занять епископскую кафедру, однако Б. С. отвечал отказом. Лишь в конце 1420-х —1430-е он согласился стать главным викарием францисканцев-обсервантов. Под его руководством была проведена реформа, в результате которой существенно увеличилось число монахов; именно Б. С. выступил инициатором того, чтобы члены ордена вели активную проповедническую деятельность. Довелось Б. С. участвовать в работе Флорентийского собора; он был одним из тех, кто выступал за заключение унии между церквами.

Последние годы (1442—1444) провел в странствиях, призывая своими «огненными речами» людей к изменению греховного образа жизни.

В течение 1433—1436 объединил все свои проповеди в несколько сборников; также ему принадлежат труды по богословию, наибольшую известность из которых получило сочинение «О христианской религии». Историческое значение имеют не только богословские или этические суждения Б. С., но и его социальное и экономическое учение (в частности, мысли о торговле, ростовщичестве и т. д.).

Ключевая идея Б. С. такова: все виды человеческой деятельности в области хозяйственных отношений могут быть полезны лишь в том случае, если ориентированы не на достижение личного интереса, а ради общего блага.

Сочинения:

Opera omnia. Vol. I—IX. Quaracchi, 1950—1965.

Автор статьи: А. К. Гладков.

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