БЕРНАРДАЦЦИ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Русский архитектор, известный многочисленными постройками в Петербурге, Перми, Екатеринбурге и Харбине.

Биография и творчество

Будущий зодчий появился на свет весной 1871 года. Его отец - Александр Осипович Бернардацци, был известным архитектором, который работал он в основном в Одессе и Кишиневе. Александр-младший не был единственным, кто продолжил династию. Его брат Евгений также стал архитектором.

Бернардацци учился в Высшем художественном училище при Академии Художеств . Учеба шла прекрасно, юноша делал большие успехи. В 1903 году он получил звание художника-архитектора.

В первые годы после окончания училища Александр работал сам по себе, не входя ни в какие организации. Мастер выполнял частные заказы, строил доходные дома. “Дом-сказка” в Петербурге был построен именно по его проекту.

В 1911 году деятельность его становится более организованной и регламентированной - Александр Александрович стал архитектором департамента народного просвещения. Один из важнейших проектов, выполненных им на этой должности, стал проект здания 6-й Санкт-Петербургской гимназии имени наследника цесаревича и великого князя Алексея Николаевича. Строительство заняло время с 1915 по 1917 гг.

Кроме того, Александр Бернардацци-младший занялся преподавательской деятельностью: он был педагогом на Высших женских архитектурных курсах Е.Ф. Багаевой, а также на Женских политехнических курсах.

В последующие годы работал в Перми и Екатеринбурге. В Перми при его непосредственно участии был построен университет, а в Екатеринбурге Александр вместе с братом Евгением создали проект здания Горного института.

С 1921 года и до конца жизни Бернардацци обитал и трудился в Харбине. Там по его проектам было построено множество зданий. Одно из наиболее известных - особняк Ковальского в Новом Городе. Там, в Харбине, зодчий даже основал своего рода архитектурную студию под названием “Лотос”.

Скончался Александр Бернардацци летом 1931 года.