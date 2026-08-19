БЕРНАРД СИЛЬВЕСТР (Бернард Турский)
Французский философ, представитель Шартрской школы.
Биографические сведения о Б. С. скупы: он обучался в кафедральной школе г. Тура, в которой, возможно, потом преподавал. Кроме того есть косвенные основания допускать, что он изучал «свободные искусства» и философию в Шартре. Об этом говорит посвящение знаменитому магистру Теодориху Шартрскому, открывающее главный труд Б. С. — трактат «О целокупности мира, или Мегакосм и Микрокосм» (De universitate mundi, sive megacosmus et microcosmus). Впервые написание имени схоласта — «Bernardus Silvestris» — встречается именно в этом сочинении, законченном в 1147.
В Туре между 1130 и 1140 у Б. С. учился Матвей Вандомский; также о магистре упоминает Гервасий Мерклейский.
Самые ранние работы Б. С. — комментарии к «Энеиде» Вергилия (ок. 1125—1130) и к сочинению Марцианна Капеллы «О браке Филологии и Меркурия» (ок. 1130—1135). Ок. 1150 увидел свет поэтический трактат «Математик» (Mathematicus), а затем переведенное с арабского языка на латынь сочинение по геомантике «Экспериментариус» (Experimentarius), которому Б. С. предпослал специальное вступление. Возможно, перевод был осуществлен Германом Каринтийским, так же как и Б. С. связанным интеллектуальными узами с Шартрской школой.
Атрибуция некоторых произведений (Dictamen), приписываемых Б. С., до сих пор спорна, а ряд сочинений, например «Комментарий к «Тимею» Платона», пока не обнаружен.
Исключительный интерес представляет трактат Б. С. «О целокупности мира», написанный в форме прозиметра, т. е. соединения поэтической и прозаической частей, и находящийся под заметным влиянием неоплатонической мысли. Работы Б. С., как и Алана Лильского, пропитаны натурфилософским духом Шартрской школы (У. Уэзерби).
Сочинения:
De mundi universitate / Ed. С. S. Barach, J. Wrobel. Innsbruck, 1876;
Mathematicus / Ed. B. Hauréau. Paris, 1895;
Experimentarius / Ed. M. Brini Savorelli // Rivista critica di storia di filosofia. 1959. T. XIV. P. 283—342;
Commentary on the First Six Book of Virgil’s Aeneid / Transl., introd. and notes by E. G. Schreiber and Th. E. Maresca. Lincoln-London, 1974.
Автор статьи: А. К. Гладков.
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