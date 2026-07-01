БЕРНАРД Шартрский (Bernardus Carnotensis)

Французский философ, богослов, грамматик, один из крупнейших представителей Шартрской школы.

О жизни Б. Ш. известно крайне мало: он был преподавателем и канцлером Шартрской школы (с 1119 по 1124). На посту главы Школы его сменил его ученик Гильберт Порретанский, а того в свою очередь — Теодорих Шартрский, также выдающийся схоласт и, возможно, родной брат Б. Ш.

Современники отмечали глубокие познания мыслителя в области античной философии и культуры; именно ему Иоанн Солсберийский приписывает ставшую знаменитой максиму о том, что современники подобны карликам, стоящим на плечах у гигантов (т. е. мудрецов древности).

Б. Ш. был знаком с трудами Платона, Аристотеля , Цицерона , Сенеки, Макробия , Боэция и других философов и считался, как отмечал Иоанн Солсберийский, выдающимся грамматиком и «наисовершеннейшим из платоников» своего времени. Для творчества мыслителя характерно соединение идей Аристотеля и Платона с последующим синтезированием новой философской системы. Фрагменты его несохранившихся трактатов приведены в «Металогике» (Metalogicon) Иоанна Солсберийского.

Сочинения Б. Ш. «Об истолковании Порфирия» и особенно «Комментарий к Платону» (Glossae super Platonem) имели широкое хождение во французских интеллектуальных центрах. По ним, вероятно, училось несколько поколений схоластов, в том числе Гильом Коншский и Иоанн Солсберийский, который не был лично знаком с Б. Ш.

Традиции изучения в Шартрской школе диалогов Платона, прежде всего «Тимея», заложенные Б. Ш., определили дальнейшее развитие данного центра; космологические и натурфилософские изыскания учеников и последователей (Теодориха Шартрского, Гильома Коншского, Алана Лильского и др.) «великого магистра» проникнуты неоплатоническим духом.

Сочинения:

Glosae super Platonem / Ed. by P. E. Dutton. Toronto, 1991.

Автор статьи: А. К. Гладков.

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