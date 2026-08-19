БЕРНАРД ДЕ ВЕНТАДОРН

Провансальский трубадур.

Происходил из незнатной и небогатой семьи, состоявшей на службе у Эбле II, виконта де Вентадорна; мать Б. де В. была кухаркой в замке феодала. Возможно, именно Эбле II — знаменитый трубадур — привил Б. де В. любовь к поэтическому творчеству.

Рано покинув Лимузен, Б. де В. отправился в Нормандию и в 1150 примкнул ко двору Алиеноры Аквитанской . Оставив двор, направился в Тулузу, где поступил на службу в курию Рейнара V, графа Тулузского. Позднее отошел от дел и принял монашество .

Оставил после себя несколько десятков стихов, написанных в жанре канцоны и выделяющихся среди работ современников яркостью и точностью слога, а также неповторимой образностью. Все творчество Б. де В. было направлено на воспевание любви к даме, украшенной, помимо высокого происхождения, христианскими добродетелями.

Сочинения:

Песни / Изд. подгот. В. А. Дынник. М., 1979;

A Bilingual Edition of the Love Songs of Bernart de Ventadorn in Occitan and English // Sugar and Salt by Bernart de Ventadorn / Transl. by R. Apter. New York, 1999.

Автор статьи: А. К. Гладков.

© Российская Историческая Энциклопедия