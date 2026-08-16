БЕРНАДОТОВ ДИНАСТИЯ

Правящая династия в Швеции с 1818 по настоящее время и в Норвегии с 1818 по 1905.

Родоначальник династии — бывший французский маршал Жан Батист Жюль Бернадот (1763—1844), избранный 21 августа 1810 шведским риксдагом в качестве престолонаследника бездетного короля Швеции Карла XIII и ставший королем Швеции и Норвегии в 1818 Карлом XIV Юханом (в Норвегии — Карл III Юхан).

Право на шведский трон за Б. шведский риксдаг закрепил специальным актом о престолонаследии 20 сентября 1810. Карл XIV Юхан, еще будучи наследным принцем, наладил отношения с Россией (союз 1812 и участие в войне против Наполеона в 1813—1814; смотрите Наполеоновские войны ) и сумел добиться присоединения Норвегии к Швеции в качестве самостоятельного во всех внутренних делах королевства (новое государственное образование получило название «Соединенные Королевства Швеция и Норвегия»).

Внутри страны Карлу XIV Юхану, занимавшему довольно консервативные позиции, удалось стабилизировать положение и обеспечить стабильное развитие.

После кончины первого Б. на трон Швеции и Норвегии взошел его сын Оскар I (1799—1859), который, в отличие от отца, являлся приверженцем либеральных идей. При нем был осуществлен ряд реформ: введена обязательная народная школа, проведена гуманизация уголовного законодательства , установлено равноправие мужчин и женщин в правах наследования, отменен ряд монополий.

В области внешней политики Оскар II был приверженцем скандинавизма, в частности, он поддержал Данию в ее конфликте с германскими государствами. Во время Крымской войны 1853—1856 Оскар I отошел от проводимого отцом курса на добрососедские отношения с Россией, заключив в ноябре 1855 договор с Великобританией и Францией.

В 1857 больной Оскар II фактически передал правление сыну Карлу, который после кончины отца в 1859 взошел на трон как Карл XV (1826—1872). Карл XV в области внешней политики продолжил линию отца на развитие связей с другими скандинавскими странами, однако именно при нем власть короны в Швеции уменьшилась и влияние короля на решение внутри- и внешнеполитических проблем сократилась. В 1865—1866 была проведена первая реформа парламента: 4-сословный риксдаг был заменен на двухпалатный, внесословный.

Карл XV (в Норвегии Карл IV) вошел в историю как коллекционер картин и, несмотря ни на что, один из самых популярных королей Швеции и Норвегии. У него не было детей мужского пола, и после его кончины в 1872 на троне его сменил младший брат Оскар II (1829—1907).

При новом короле произошли дальнейшее сокращение прерогатив короны в пользу правительства и риксдага, а в области внешней политики ориентация на Великобританию и Францию сменилась прогерманской. Уже в 1890-е обострились отношения между партнерами по унии — Швецией и Норвегией, которая добивалась полного равенства во внешнеполитических делах (см. Шведско-норвежская уния). В 1905 уния была расторгнута.

В 1907 после кончины Оскара II на престол взошел его старший сын как король Густав V, управлявший Швецией при больном отце и остававшийся на шведском троне до 1950. Густав V был последним королем Швеции, активно вмешивавшимся во внутреннюю и внешнюю политику, хотя при нем в результате ряда реформ прерогативы короны были резко сужены. Густав V пытался воспрепятствовать этому процессу, но был вынужден уступить. В годы Первой и Второй мировых войн король отстаивал политику нейтралитета Швеции, отказавшись от прогерманской ориентации.

В 1950 после кончины Густава V королем стал его старший сын Густав VI Адольф, уже не вмешивавшийся в политику. Сын Густава VI Адольфа, принц Густав Адольф, который должен был взойти на престол после кончины Густава V (наследник второй очереди), погиб в авиационной катастрофе в 1947, и наследником стал сын погибшего Карл Густав (с 15 сентября 1973 король Карл XVI Густав).

При Густаве VI Адольфе была разработана, а принята уже при новом короле в 1974 новая конституция Швеции, которая оставила за королем лишь представительские функции. С этого времени председатель риксдага, а не король, дает поручение победившей на выборах партии или коалиции партий формировать правительство, решения которого король больше не подписывает. Кроме того, король не несет ответственно­сти за внешнюю политику и утрачивает право распускать парламент.

С 1976 на короля была возложена обязанность платить налоги и давать отчет об использовании выделяемых ему бюджетных средств.

На мюнхенских Олимпийских играх 1972 Карл Густав, тогда еще наследный принц, познакомился с переводчицей Сильвией Ренатой Зоммерлат, дочерью немецкого бизнесмена Вальтера Зоммерлата и бразильянки Алис Зоммерлат. 12 марта 1976 состоялась их помолвка, а 19 июня того же года — бракосочетание. Сильвия была провозглашена королевой Швеции. Для юридического оформления брака с женщиной некоролевского происхождения шведский риксдаг принял соответствующие решения.

У королевской четы родилось трое детей: кронпринцесса Виктория (род. 14 июля 1977), принц Карл-Филипп (род. 13 мая 1979) и принцесса Мадлен (род. 10 июня 1982). Виктория провозглашена наследной принцессой, однако после рождения Карла Филиппа возникла проблема, так как шведские законы отдают преимущественное право наследования мужчине. Вопрос о престолонаследии широко обсуждался в шведском обществе. Более консервативно настроенные и пожилые шведы считали, что принц Карл-Филипп должен стать наследником шведского престола, однако более молодые и радикально настроенные шведы выступили за сохранение за Викторией положения наследной принцессы, исходя из принципа гендерного равноправия. Изменение закона о престолонаследии, принятое риксдагом в 1979 (вступил в силу 1 января 1980), сохранило за Викторией статус кронпринцессы.

Не обладая никакими реальными властными полномочиями, королевская чета достойно представляет Швецию на международной арене. Официальные визиты Карла XVI Густава и королевы Сильвии в СССР в 1978 и в Российскую Федерацию в 2001 способствовали развитию советско-шведских и российско-шведских отношений.

Наследная принцесса Виктория в 2010 с разрешения правительства Швеции вышла замуж за своего тренера и владельца физкультурных центров Даниэля Вестлинга, которому был присвоен титул принца и герцога Вестеръётландского. 23 февраля 2012 у Виктории и Даниэля родилась дочь Эстель, герцогиня Эстергетландская, являющаяся второй в порядке наследования швед­ского престола. 8 июня 2013 принцесса Мадлен вышла замуж за британского и американского бизнесмена Кристофера О’Нилла.

Наиболее известным представителем дома Б. в является Фольке Бернадот (1895—1948), племянник Густава V, шведский общественный деятель и дипломат, один из руководителей Международного Красного Креста , который в годы Второй мировой войны принимал активное участие в посреднической миссии по спасению заключенных гитлеровских лагерей смерти, в том числе евреев. Во второй половине 1940-х участвовал в международной деятельности по разрешению арабо-израильского конфликта. 17 сентября 1948 был убит террористами.

Автор статьи: В. В. Рогинский.

© Российская Историческая Энциклопедия