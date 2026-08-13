БЕРЛУСКОНИ Сильвио (Silvio Berlusconi)

Итальянский государ­ственный и политический деятель, крупнейший предприниматель .

В 1994—1995, 2001—2006, 2008—2011 — председатель правительства Италии. Богатейший гражданин Италии (по состоянию на середину 2000-х), медиамагнат, владелец холдинга Fininvest. Сын банковского служащего. В 1954—1961 обучался на юридическом факультете Миланского университета, по окончании которого начал карьеру в строительном бизнесе.

С 1970-х — активный игрок телекоммуникационного рынка. В 1980-е его медиахолдинг наряду с государственной компанией RAI стал практическим монополистом на рынке итальянского телерадиовещания. С 1986 — владелец футбольного клуба «Милан».

С 1993 Б. в политике. В 1994 основал движение Forza Italia («Вперед, Италия!» — клич итальянских футбольных болельщиков), которое в составе правоцентристской коалиции одержало победу на парламентских выборах 27 марта 1994.

В течение 1990—2000-х борьба правой коалиции во главе с Б. с левоцентристской коалицией составляла основное содержание итальянского политического процесса, а Б. и лидеры левых сменяли друг друга на посту премьер-министра . В 2007—2008 Б. основал партию «Народ свободы» (Popolo della Liberta) на базе Forza Italia и «Национального альянса» Дж. Фини, с которой одержал победу на парламентских выборах в апреле 2008.

8 мая 2008 Б. назначен Председателем совета министров Италии, в очередной раз возглавив правительство. 12 ноября 2011, после серии скандалов, вызвавших судебное преследование, и на фоне серьезных финансово-экономических трудностей ушел в отставку.

Неоднократно привлекался к суду, в частности, в октябре 2012 приговорен к четырем годам лишения свободы за налоговые преступления, однако отсидел только год и был освобожден по амнистии.

24 июня 2013 приговорен к 7 годам лишения свободы и пожизненному запрету занимать государ­ственные должности по обвинениям в склонении к проституции несовершеннолетних и злоупотреблении служебным положением, однако в июле 2014 апелляционный суд Милана полностью оправдал Б. по этому делу. Тем не менее, Б. запрещено занимать государственные посты и выставлять свою кандидатуру на выборы.

Автор статьи: Г. Е. Гиголаев.

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