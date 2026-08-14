БЕРЛИНСКОЕ СОВЕЩАНИЕ МИНИСТРОВ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЧЕТЫРЕХ ДЕРЖАВ

Совещание министров ино­странных дел СССР, США, Франции и Великобритании 25 января — 18 февраля 1954.

Было созвано по инициативе СССР после смерти И. В. Сталина с целью улучшения отношений с западными державами и урегулирования ключевых проблем международной безопасности.

По германскому вопросу западные страны представили «план Идена» — проект объединения ФРГ и ГДР на основе «свободных общегерманских выборов». При этом предполагалось, что объединенная Германия возьмет на себя международные обязатель­ства ФРГ, т. е. автоматически войдет в западную систему военно-политических союзов (ФРГ подписало Парижский договор о создании Европейского оборонительного сообщества (ЕОС) в 1952 ).

СССР выступил с контрпроектом мирного договора с Германией, суть которого сводилась также к проведению свободных общегерманских выборов и созданию единого правительства, однако при условии нейтрального статуса объединенной Германии. В качестве альтернативы ЕОС СССР впервые предложил создание системы коллективной безопасности в Европе. Диаметральные взгляды на участие или неучастие в ЕОС предопределили неудачу переговоров о будущем статусе как Германии, так и Австрии.

Единственным достижением Б. с. стало сближение позиций по мирному урегулированию в Юго-Вост. Азии — решение о созыве Женевского совещания по мирному урегулированию в Корее и восстановлению мира в Индокитае 26 апреля 1954.

Автор статьи: М. А. Липкин.

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