БЕРЛИНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1833

Заключенное 16 октября секретное соглашение Австрии , Пруссии и России о совместной борьбе против усиливавшегося в 1830—1831 революционного движения в Европе.

Утверждало право вмешательства европейских монархий во внутренние дела государства, испытывавшего натиск внутренних революционных сил. Было попыткой реанимации Священного Союза 1815.

Соглашение укрепило принципы Венской системы (смотрите Венский конгресс 1814-1815 ) европейского равновесия. Но наибольшую выгоду из него извлекла Австрийская монархия, которую современники называли «тюрьмой народов».

Принимая условия соглашения, Николай I отказался от возможности использовать в интересах России слабость Австрии и поддержки национально-освободительного движения братских славянских народов, хотя к этому призывали чешские и хорватские идеологи славянского единства и русские славянофилы.

Автор статьи: И. В. Волкова.

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