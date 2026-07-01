БЕРЛИНСКИЙ РАБОЧИЙ КОНГРЕСС (Всеобщий немецкий рабочий конгресс)

Созван 26 сентября 1868 по инициативе лидеров лассальянского Всеобщего германского рабочего союза с целью создания общегерманской профсоюзной организации.

Участие в конгрессе представителей левого крыла немецкого рабочего движения, возглавляемого К. Либкнехтом и А. Бебелем было заблокировано сторонниками Ф. Лассаля.

На конгрессе был создан Союз рабочих союзов, объединявший 10 отраслевых союзов (металлистов, каменщиков, сапожников, портных, переплетчиков, пекарей и т. д.), утвержден устав Союза и примерные уставы отраслевых союзов. Президентом Союза был избран И. Б. Швейцер.

В письме К. Маркса к Швейцеру (13 октября 1868) осуждалась раскольническая тактика лассальянских лидеров на конгрессе и критиковался положенный в основу устава Союза принцип бюрократического централизма.

Созданное на Б. р. к. профсоюзное объединение, в которое в 1869 входило более 35 тыс. чел., вскоре утратило влияние среди рабочих (в 1871 оно насчитывало 4257 членов), поэтому в 1874 было распущено.

Автор статьи: В. С. Дударев.

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