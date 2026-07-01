БЕРЛИНСКИЙ МИР 1742

Между Пруссией и Австрией завершил 1-ю Силезскую войну (см. Силезские войны) и закрепил прусское господство над большей частью Силезии.

Подписан 28 июля при посредничестве короля Великобритании Георга II , выступившего гарантом этого договора. Заключен на основе Бреславльского перемирия от 11 июня 1742 и повторил его общие положения. Нижняя и Верхняя Силезия до р. Опавы, а также богемское графство Глатц перешли к Пруссии, которая взяла на себя обязательство выплатить Великобритании силезский долг в размере 1,7 млн гульденов .

Всего к Пруссии отошло 37 тыс. кв. км с 1,4 млн жителей. За Австрией остались граничащее с Пруссией герцогство Тешен, часть верхнесилезского герцогства Троппау и герцогство Егердорф. Пруссия брала на себя обязательство впредь соблюдать нейтралитет в войне за Австрийское наследство.

Условия Б. м. были нарушены Фридрихом II в 1744 с началом 2-й Силезской войны. Присоединение Силезии способствовало укреплению экономической мощи Пруссии и стало важной предпосылкой ее дальнейшего возвышения.

Автор статьи: А. В. Лазарева.

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