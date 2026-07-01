БЕРЛИНСКИЙ МЕМОРАНДУМ 1876

Принятый на совещании канцлеров государств — участников Союза трех императоров в Берлине 1 мая документ, обозначивший позицию европейских правительств в отношении жестокого подавления турецкими властями восстаний в Герцеговине, Боснии и Болгарии (смотрите Герцеговино-боснийское восстание 1875-1878 ).

Меморандум требовал от турецкого правительства заключения перемирия с повстанцами, оказания им помощи в восстановлении жилищ и хозяйства, признания за повстанцами права сохранения оружия. Россий­ский канцлер А. М. Горчаков разъяснил позицию держав, подписавших меморандум: «…сохранение целостности Турецкой империи, но с серьезным улучшением положения христиан, другими словами — улучшенное статус-кво».

30 мая меморандум должен был быть вручен туркам, но в Стамбуле произошел дворцовый переворот — был свергнут и убит султан Абдул-Азис. За этим последовало новое обострение положения на Балканах: в июне 1876 войну Турции объявили Сербия и Черногория. В этих условиях меморандум утратил практический смысл.

Автор статьи: И. В. Волкова.

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