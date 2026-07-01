БЕРЛИНСКИЙ КРИЗИС 1958‒1963

Международный кризис эпохи «холодной войны».

Начался с нот Советского правительства от 27 ноября 1958, адресованных трем западным державам и двум германским государствам, где выдвигалось требование о выводе военных контингентов США, Великобритании и Франции с территории Западного Берлина и превращении его в «демилитаризованный вольный город». Срок эвакуации западных гарнизонов определялся в 6 месяцев, что дало повод говорить о «хрущевском ультиматуме».

Сам проект «вольного города» был воспринят мировой общественностью как переходной этап к включению западных секторов Берлина в состав ГДР. На деле таких планов у советского руководства не было. Демилитаризация Западного Берлина, а тем более ликвидация его суверенитета не рассматривались как реалистичные сценарии, расчет заключался в том, что с западноберлинскими властями, в отличие от властей ФРГ, удастся договориться о мерах по ограничению оттока граждан ГДР на Запад, который грозил обескровить восточногерманское государство. Этот расчет не оправдался — не в последнюю очередь из-за крайне неудачного пропагандистского обеспечения советского демарша, показателем чего стал катастрофический проигрыш на выборах 7 декабря 1958 в Западном Берлине Социалистической Единой партии Германии, которая поддер­живала советский проект: она получила менее 2 % голосов.

10 января 1959 Советское правительство выступило с новой серией нот, адресованных не только трем западным державам, ГДР и ФРГ, но и еще 23 государствам, принимавшим участие в войне против фашистской Германии. В нотах предлагалось незамедлительно заключить мирный договор с обоими германскими государствами и/или с их возможной «конфедерацией». К нотам прилагался проект этого договора.

Новая советская инициатива встретила более конструктивный отклик со стороны Запада. С его стороны было выражено согласие обсудить германскую проблему на конференции министров иностранных дел четырех держав с привлечением «советников» в лице представителей ГДР и ФРГ.

Эта конференция прошла в Женеве в два этапа (11 мая — 20 июня и 13 июля —5 августа 1959). Удалось сблизить позиции сторон, а на встрече Н. Хрущева и Д. Эйзенхауэра в Кемп-Дэвиде (25—27 сентября 1959) обозначились перспективы компромисса. Усиление международной напряженности (особенно после полета американского разведывательного самолета У-2, сбитого советской ПВО 1 мая 1960) сделало его невозможным.

Не удалось добиться взаимопонимания и на встрече Хрущева с новым президентом США Дж. Кеннеди в Вене (3—4 июня 1961). Советский лидер грозил в одностороннем порядке заключить мирный договор с ГДР, которая получила бы в результате право перекрыть пути снабжения западных гарнизонов через свою территорию и тем самым вынудить их либо покинуть Западный Берлин, либо начать военные действия.

Со стороны НАТО и Варшавского договора предпринимались экстренные меры по наращиванию военного потенциала (увеличение военных бюджетов и численности вооруженных сил, возобновление испытаний ядерного оружия). Для прекращения оттока людей и ценностей из ГДР был введен пограничный контроль на границе между восточным и западными секторами Берлина (13 августа 1961). Возникла Берлинская стена , что удовлетворяло интересы СССР и его союзников по стабилизации режима в ГДР, не затрагивая в то же время права и полномочия западных держав в Берлине, в том числе на свободное прохождение через границу.

Продолжение, а порой и обострение кризиса было обусловлено, с одной стороны, попытками властей Западного Берлина и ФРГ дестабилизировать положение на секторальной границе, а с другой — стремлением руководства ГДР усилить пограничный контроль, распространив его на граждан западных держав. Особо опасный характер приобрело «танковое противостояние» американских и советских военных у КПП «Чарли» (25—26 октября 1961).

ГДР по-прежнему требовала от СССР заключения мирного договора, что с советской точки зрения потеряло актуальность. Не желая раскрывать противоречия, имевшиеся между СССР и ГДР, Хрущев продолжал выступать с резкими заявлениями в поддержку ее требований. Сложное переплетение интересов и акций различных сторон приводило к периодическим всплескам напряженности в берлинском регионе.

Начиная с 1963 в публичных выступлениях Хрущева стали звучать тезисы об отсутствии срочности в заключении мирного договора; появилась характеристика Западного Берлина как «особой политической единицы» (вместо проекта «демилитаризованного вольного города»). Кризис окончательно разрядился с заключением соглашения между властями обеих частей города о пропусках для западноберлинцев, желающих посетить своих родственников в столице ГДР (17 декабря 1963).

Автор статьи: А. М. Филитов.

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