БЕРЛИНСКИЙ КРИЗИС 1948‒1949

Международный кризис на начальном этапе «холодной войны».

Начался 23 июня 1948 с распространения на западные секторы Берлина сепаратной денежной реформы, которую оккупационные власти США , Великобритании и Франции ранее провели в своих зонах оккупации. Там самым нарушалось экономическое единство Берлина, создавалась угроза для экономики всей совет­ской зоны. В качестве ответной меры советская военная администрация в ночь с 23 на 24 июня перекрыла наземные коммуникации между Берлином и западными зонами.

Были также прекращены поставки товаров в Западный Берлин, ограничена подача туда электроэнергии. В этой связи западные державы развернули пропагандистскую кампанию о «блокаде Берлина» и прорвавшем ее «воздушном мосте». На деле товары, которые доставляла военно-транспортная авиация США и Великобритании в западные сектора Берлина, не обеспечивали самых минимальных потребностей его жителей, имевших неограниченную возможность покупать все необходимое в восточном Берлине и на прилегающей территории советской зоны.

В ходе начавшихся 2 августа в Москве переговоров, в которых с советской стороны принимали участие И. В. Сталин и В. М. Молотов , западные представители согласились изъять из своих секторов сепаратную западную марку и принять новую восточногерманскую марку в качестве единственного платежного средства в Берлине. Со своей стороны Сталин заявил, что он не против западного военного присутствия в Берлине. Кроме того, вместо своего первоначального требования об отмене решения о создании сепаратного государства в Западной Германии он готов был принять формулу о его приостановке.

На этой основе была разработана и 30 августа 1948 принята директива четырем главнокомандующим оккупационными войсками в Германии, предусматривавшая одновременное введение восточной марки во всем Берлине и снятие транспортных ограничений на путях доступа из западных зон. Однако переговоры о конкретных мерах по выполнению этой директивы закончились неудачей. Кризис не закончился, а, напротив, углубился.

Советская сторона лишь 14 июля заявила о готовности взять на себя снабжение населения всего Берлина и тем самым компенсировать поставки из западных зон, прерванные из-за «транспортных ограничений», введенных с 24 июня. На «черном рынке» в Берлине западная марка дорожала, а восточная дешевела, и в этих условиях введение монополии последней становилось малопри­влекательным для немцев.

9 сентября 1948 на площади перед рейхстагом с речью против «блокады» выступил не признанный советским комендантом бургомистр Э. Рейтер; возникли беспорядки, был сорван советский флаг с Бранденбургских ворот и обстрелян часовой у памятника советским воинам. Эти события можно считать апогеем берлинского кризиса.

На дипломатической арене кризис выразился в обмене резкими нотами между СССР и западными державами и в острой полемике в ООН . Западные державы ввели «контр­блокаду» — фактическое эмбарго на торговлю между востоком и западом. 31 января 1949 были опубликованы ответы Сталина на вопросы американского корреспондента Дж. Кингсбери Смита, из которых следовало, что решение вопроса о валюте в Берлине не рассматривается более как предпосылка к отмене транспортных ограничений на путях доступа к Берлину. На этой основе с 15 марта завязались неформальные переговоры между постоянным представителем СССР в ООН Я. А. Маликом и американским дипломатом Ф Джессепом. Началась деэскалация кризиса.

5 мая 1949 было согласовано совмест­ное коммюнике четырех держав, которое предусматривало отмену с 12 мая «транспортных ограничений» между Берлином и западными землями Германии, между восточной и западными зонами Берлина, а также между западными и восточной зонами оккупации Германии, а также созыв нового совещания Совета министров иностранных дел четырех держав (СМИД), что было воспринято мировой общественностью как последняя попытка решить германский вопрос на основе сохранения единства страны. Попытка оказалась неудачной.

Начало работы СМИД 23 мая 1949 совпало с вступлением в силу в западных зонах Основного закона, чем было официально оформлено создание западногерманского государства — Федеративной Республики Германии. 7 октября 1949 в восточной зоне было провозглашено создание другого германского государства — Германской Демократической Республики . Раскол Германии был окончательно оформлен. Это можно считать одним из непосредственных последствий первого Б. к.

Автор статьи: А. М. Филитов.

© Российская Историческая Энциклопедия