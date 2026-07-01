БЕРЛИНСКИЙ КОНГРЕСС 1878

Международный конгресс, нацеленный на пересмотр условий Сан-Стефанского мирного договора 1878.

Инициатива его созыва принадлежала Австро-Венгрии и Англии , опасавшихся усиления влияния России на Балканах и овладения ею черноморскими проливами. В этих условиях канцлер А. М. Горчаков прибег к посредничеству канцлера Германии О. Бисмарка.

Конгрессу предшествовало согласование позиций России и Англии: 18(30) мая стороны подписали секретное соглашение о принципах урегулирования спорных вопросов (смотрите Русско-турецкие войны ).

Главными участниками конгресса стали Россия, Англия, Австро-Венгрия и Германия. Присутствовали представители Франции, Италии, Турции, Греции, Ирана, Румынии, Черногории и Сербии. Уполномоченными от России были: А. М. Горчаков, посол в Лондоне граф П. Шувалов и посол в Берлине П. Убри.

13 июля был подписан Берлинский трактат, состоявший из 64 статей. Согласно ему, Болгария признавалась автономным государством с правом выбора правителя, утверждаемого султаном с согласия великих держав. Болгарские области к югу от Балкан составили отдельную территорию — Вост. Румелию под властью султана на правах административной автономии. Босния и Герцеговина передавались Австро-Венгрии, а Черногория, Сербия и Румыния получали независимость.

Последней передавалась Добруджа взамен придунайского участка Бессарабии , отходившего к России. Ардаган, Карс и Батуми с округами присоединялись к России. Но она возвращала туркам полученные по Сан-Стефанскому миру Алашкертскую долину и г. Баязид. Батуми был объявлен вольной торговой гаванью.

В Румынии, Сербии и Черногории, Болгарии и Вост. Румелии, а также во всех владениях султана вводились свобода совести и равные гражданские права для всего немусульман­ского населения. Но исполнение этих предписаний саботировалось турецкими властями.

Формально трактат действовал до Балканских войн 1912—1913 . Но в 1885 Болгария объединилась с Вост. Румелией. В 1886 Россия отменила порто-франко в Батуми, а в 1908 Австро-Венгрия аннексировала Боснию и Герцеговину.

Автор статьи: И. В. Волкова.

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