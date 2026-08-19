БЕРЛИНСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ 1940

Переговоры А. Гитлера и И. Риббентропа с В. М. Молотовым 12—13 ноября 1940.

Риббентроп предложил СССР сотрудничество в борьбе с Британской империей и последующий раздел мира. Германская сторона предлагала СССР вести экспансию в южном направлении. Также германской стороной были отвергнуты претензии СССР на Финляндию.

Молотов высказал опасения по поводу мирового раздела сфер влияния в Берлинском пакте, но Риббентроп предложил СССР присоединиться к нему и получить свою сферу влияния за счет Британской империи в Индии, а также в Иране.

Молотов допустил участие СССР в Берлинском пакте «при условии, что Россия является партнером, а не объектом». Но конкретные предложения Молотова предоставить СССР возможность создания советских военных баз в Болгарии и Турции (в проливах Босфор и Дарданеллы) для прикрытия Черноморского побережья СССР были отвергнуты германской стороной.

Гитлер также отверг намерение СССР попытаться снова решить «проблему» Финляндии. Молотов высказал претензии по поводу пребывания германских войск в этой стране, отнесенной к советской сфере влияния секретным протоколом к Советско-германскому пакту о ненападении .

Острую полемику вызвали и другие спорные проблемы, связанные с территориальным расширением СССР в 1939—1940. Молотов настаивал, что до обсуждения стратегического сотрудничества необходимо внести «ясность в вопросах второстепенной важности, отравляющих атмосферу германо-русских отношений».

Обсудив с И. Сталиным предложения Гитлера и Риббентропа, 25 ноября Молотов сообщил германскому послу В. Шуленбургу, что «Совет­ское правительство готово принять проект Пакта четырех держав», но только при выполнении ряда условий: вывод немецких войск из Финляндии, заключение пакта о взаимопомощи между СССР и Болгарией, создание советских баз в проливах, отказ Японии от ее концессионных прав на Сахалине. Тогда СССР готов определить, что «зона к югу от Батуми и Баку в общем направлении в сторону Персидского залива признается центром территориальных устремлений Советского Союза». Такой ответ не удовлетворил Гитлера .

СССР претендовал на укрепление своих позиций в Европе, отказавшись от претензий на британские территории. 18 декабря 1940 Гитлер подписал план «Барбаросса».

Автор статьи: А. В. Шубин.

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