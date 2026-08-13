БЕРЛИНСКАЯ СТЕНА

Общее название пограничных сооружений, которые начали сооружать власти Германской Демократической Республики после закрытия свободного сообщения между Восточным и Западным Берлином 13 августа 1961.

Первоначально имела вид изгороди из колючей проволоки, которую затем сменило кольцо железобетонных блоков (высотой до 4 м), контрольных полос, вышек и прочих заграждений вокруг западных секторов Берлина общей длиной свыше 150 км.

Истинная цель сооружения Б. с., официально названной «антифашистским защитным валом», было сдержать отток населения ГДР в Западный Берлин и оттуда в ФРГ (всего восточную Германию за послевоенный период покинуло свыше 3 млн человек).

Бегство из ГДР продолжалось и после возведения Б. с.: более 5 тыс. человек сумели ее преодолеть разными путями (через подземные туннели, вплавь через Шпрее и т. д.); свыше 3 тыс. было арестовано при попытках такого рода; около сотни граждан ГДР считаются погибшими в разного рода инцидентах у «стены» (из них —– 8 пограничников ГДР).

В ночь с 9 на 10 ноября 1989 пограничный контроль на КПП на границе между Западным и Восточным Берлином был снят. Эта дата считается датой падения Б. с., хотя ее фактический демонтаж начался позже.

Автор статьи: А. М. Филитов.

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