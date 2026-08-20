БЕРЛИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (1884‒1885)

Международная конференция в Берлине (15.11.1884—26.02.1885), инициатором созыва которой была Германия .

В ней участвовали представители Австро-Венгрии , Бельгии , Велико­британии , Германии, Дании , Испании , Италии , Нидерландов , Португалии, России, США , Турции , Франции и Швеции. На конференции был принят Генеральный акт, согласно которому Конго, захваченное в 1879—1884 Международной ассоциацией Конго, возглавлявшейся бельгийским королем Леопольдом II , было формально признано свободным государством во главе с Леопольдом II. Акт устанавливал нейтрализацию бассейна р. Конго и свободу торговли, плавания и передвижения в нем, что давало возможность участвовать в использовании ресурсов колонии всем государствам.

Конференция установила правила «приобретения» других «незанятых земель» в Африке, санкционировала захваты Франции в Экваториальной Африке и уточнила границы португальской колонии Ангола.

Автор статьи: И. В. Волкова.

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