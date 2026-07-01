БЕРЛИН (Berlin)

Сто­ли­ца Гер­ма­нии, круп­ней­ший го­род стра­ны и её ве­ду­щий эко­но­мический, куль­тур­ный и на­учный центр.

Име­ет ста­тус фе­де­раль­ной зем­ли ФРГ. Рас­по­ло­жен в восточной час­ти стра­ны, на р. Шпре, при её впа­де­нии в р. Ха­фель (пра­вый при­ток р. Эль­ба). Пл. 891 км2. Население 3,4 млн. человек (2005; 1900–2,7 млн.; 1939 – 4,3 млн.; 1943 – 4,5 млн.); свыше 7% населения го­ро­да – ино­стран­цы, из них около 35% – вы­ход­цы из Тур­ции и других стран Ближ­не­го и Среднего Вос­то­ка, св. 15% – из Бал­кан­ских стран, а так­же пе­ре­се­лен­цы из Ита­лии, Ис­па­нии, стран Центральной и Восточной Ев­ро­пы, вклю­чая рес­пуб­ли­ки бывшего СССР. Ха­рак­тер­ная тен­ден­ция 1990-х – нач. 2000-х гг. – со­кра­ще­ние чис­лен­но­сти на­се­ле­ния в цен­тре Бер­лин­ской городской аг­ло­ме­ра­ции (соб­ст­вен­но в Б.) при бы­ст­ром рос­те при­го­ро­дов.

Б. – важ­ный узел же­лез­ных и ав­то­мо­биль­ных до­рог. Ме­ж­ду­народные аэ­ро­пор­ты Шё­не­фельд, Те­гель, Тем­пель­хоф (ис­поль­зу­ет­ся ог­ра­ни­чен­но). Внутранние вод­ные ком­му­ни­ка­ции Б. име­ют про­тя­жён­ность около 800 км (182 км су­до­ход­ны). В го­ро­де 650 мос­тов. Ре­ка­ми Шпре и Ха­фель, а так­же ка­на­ла­ми Одер – Шпре, Ха­фель – Одер, Эль­ба – Ха­фель и Тель­тов-ка­нал Б. свя­зан с германской и ев­ропейской се­тью вод­ных ком­му­ни­ка­ций. Два реч­ных пор­та.

Пер­вые по­се­ле­ния на тер­ри­то­рии Б. да­ти­ру­ют­ся 3–4-м тыс. до н. э. Около 7 в. до н. э. рай­он был за­се­лён герм. пле­мена­ми (со 2 в. до н. э. бур­гун­да­ми и сем­но­на­ми). По­сле их ухо­да на за­пад (2–4 вв. н. э.) здесь рас­се­ли­лись пле­мена по­лаб­ских сла­вян. Бур­ги Коп­ник (Кё­пе­ник, по­стро­ен ок. 750) и Шпан­дов (Шпан­дау, по­стро­ен ок. 825), на­ряду с Бра­ни­бо­ром (Бран­ден­бур­гом), в те­че­ние не­сколь­ких ве­ков яв­ля­лись их важ­ны­ми по­ли­тич. цен­тра­ми. В сер. 12 в. слав. пле­ме­на бы­ли по­ко­ре­ны герм. кн. Альб­рех­том Мед­ве­дем, а их зем­ли вклю­че­ны в со­став Се­вер­ной мар­ки, впо­след­ст­вии марк­граф­ст­ва Бран­ден­бург. В 12 в. на ост­ро­ве на р. Шпре, ме­ж­ду Кё­пе­ни­ком и Шпан­дау, воз­ник­ло тор­го­вое по­се­ле­ние Кёлльн (Cölln, впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1237). Ок. 1230–40 не­вда­ле­ке от не­го, на мес­те се­ле­ния, имев­ше­го на­зва­ние, про­из­вод­ное от ста­ро­по­лаб­ско­го birl или berl – бо­ло­то, марк­гра­фы Бран­ден­бур­га за­ло­жи­ли го­род Б. (лат. назв. Berolina).

Впер­вые в до­ку­мен­тах Б. упо­ми­на­ет­ся в 1244. С 1307 Б. и Кёлльн управ­ля­лись еди­ным го­род­ским со­ве­том, с 1359 вхо­ди­ли в Ган­зу, а в 1432 объ­е­ди­ни­лись.

С 1486 Б. стал по­сто­ян­ной ре­зи­ден­ци­ей кур­фюр­стов Бран­ден­бур­га.

В 1539 в Б. бы­ла про­ве­де­на Ре­фор­ма­ция. Го­род силь­но по­стра­дал в хо­де Три­дца­ти­лет­ней вой­ны 1618–48. В 1709 Б. про­воз­гла­шён сто­ли­цей ко­ро­лев­ст­ва Прус­сия.

Боль­шое зна­че­ние для эко­но­мич. раз­ви­тия Б. име­ло строи­тель­ст­во ка­на­ла Одер – Шпре (1668) и пре­дос­тав­ле­ние по­сле 1685 убе­жи­ща гу­ге­но­там. Уси­ле­ние Прус­сии спо­соб­ст­во­ва­ло с нач. 18 в. рос­ту по­ли­тич. зна­че­ния Б.

Во вре­мя Се­ми­лет­ней вой­ны 1756–63 го­род был за­хва­чен сна­ча­ла австр. (1757), за­тем рус. вой­ска­ми (1760); в 1806–08 ок­ку­пи­ро­ван на­по­лео­нов­ской ар­ми­ей. В 19 в. с на­ча­лом пром. ре­во­лю­ции Б. пре­вра­тил­ся в один из круп­ней­ших ин­ду­ст­ри­аль­ных и фи­нан­со­вых цен­тров Гер­ма­нии и Ев­ро­пы. В 1867–70 Б. – сто­ли­ца Се­ве­ро­-Гер­ман­ско­го сою­за, в 1871–1945 – Герм. им­пе­рии.

С сер. 19 в. Б. стал иг­рать важ­ную роль в ре­во­люц. дви­же­нии. Улич­ные бои в Б. в мар­те 1848 по­слу­жи­ли сиг­на­лом к ре­во­лю­ции в Прус­сии и др. герм. го­су­дар­ст­вах. В Б. раз­вер­ну­лись осн. со­бы­тия Но­ябрь­ской ре­во­лю­ции 1918–19. В 1920 к Б. бы­ли при­сое­ди­не­ны близ­лежа­щие го­ро­да Шпан­дау, Шар­лот­тен­бург, Виль­мерс­дорф, Шё­не­берг, Ной­кёлльн, Лих­тен­берг, Кё­пе­ник и сель­ские об­щи­ны, в ре­зуль­та­те че­го об­ра­зо­вал­ся Боль­шой Б. в его современных гра­ни­цах. В 1920–30-х гг. Б. стал од­ним из осн. цент­ров рус. эми­гра­ции.

В пе­ри­од гит­ле­ров­ской дик­та­ту­ры (1933–45) бы­ла на­ча­та ге­не­раль­ная ре­кон­ст­рук­ция Б. с це­лью его пре­вра­ще­ния в сто­ли­цу ми­ро­вой им­пе­рии; по за­вер­ше­нии ре­кон­ст­рук­ции Б. пла­ни­ро­ва­лось пе­ре­име­но­вать (но­вое название – Гер­ма­ния). В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны в ре­зуль­та­те на­лё­тов аме­ри­канской и британской авиа­ции цент­ральная часть Б. бы­ла поч­ти пол­но­стью раз­ру­ше­на. 2.5.1945 взят Крас­ной Ар­ми­ей.

По­сле ка­пи­ту­ля­ции Гер­ма­нии в мае 1945 Б. был раз­де­лён на сов., амер., брит. и франц. сек­то­ры ок­ку­па­ции. До ию­ня 1948 дер­жа­вы-по­бе­ди­тель­ни­цы осу­ще­ст­в­ля­ли со­вме­ст­ное управ­ле­ние Б.

Рас­кол Гер­ма­нии и об­ра­зо­ва­ние в 1949 двух немецких го­су­дарств – Фе­де­ра­тив­ной Рес­пуб­ли­ки Гер­ма­нии (ФРГ) и Гер­ман­ской Де­мо­кра­тич. Рес­пуб­ли­ки (ГДР) при­ве­ли к раз­де­ле­нию Бер­ли­на на Зап. Б. (амер., брит. и франц. сек­то­ры) и Вост. Б. (сов. сек­тор).

Восточный Б. стал сто­ли­цей ГДР. Западный Б. по­лу­чил осо­бый ста­тус и на­хо­дил­ся под кон­тро­лем зап. ок­ку­пац. вла­стей. В ус­ло­ви­ях «хо­лод­ной вой­ны» Б. яв­лял­ся аре­ной ост­ро­го по­ли­тич. про­ти­во­бор­ст­ва ме­ж­ду Вос­то­ком и За­па­дом.

Бер­лин­ские кри­зи­сы 1948–1949, 1958–63 при­ве­ли к серь­ёз­но­му обо­ст­ре­нию ме­ж­ду­нар. об­ста­нов­ки. 17.6.1953 Вост. Б. стал гл. цен­тром ан­ти­пра­ви­тельств. вы­сту­п­ле­ний в ГДР. 13.8.1961 вла­сти ГДР ус­та­но­ви­ли по от­но­ше­нию к тер­ри­то­рии Зап. Б. ре­жим гос. гра­ни­цы (см. Бер­лин­ская сте­на).

Под­пи­са­ние в 1971 Че­ты­рёх­сто­рон­не­го со­гла­ше­ния по Зап. Б. ме­ж­ду пра­ви­тель­ст­ва­ми СССР, США, Ве­ли­ко­бри­та­нии и Фран­ции и со­гла­ше­ний ме­ж­ду пра­ви­тель­ст­ва­ми ГДР, ФРГ и се­на­том Зап. Б. по­зво­ли­ло сни­зить на­пря­жён­ность на тер­ри­то­рии Б.

В но­ябре 1989 в хо­де мас­со­вых ак­ций про­тес­та жи­те­лей ГДР бы­ло вос­ста­нов­ле­но сво­бод­ное со­об­ще­ние ме­ж­ду Вост. и Зап. Бер­ли­ном. С от­казом дер­жав-по­бе­ди­тель­ниц от сво­их прав на тер­ри­то­рии Гер­ма­нии и Б. и при­сое­ди­не­ни­ем ГДР к ФРГ (октябре 1990) един­ст­во Б. бы­ло вос­ста­нов­ле­но. 20.06.1991 бун­дес­таг при­нял ре­ше­ние о пе­ре­но­се сто­ли­цы ФРГ из Бон­на в Б. С 1994 в Б. раз­ме­ща­ет­ся ре­зи­ден­ция пре­зи­дента ФРГ, в 1999–2000 в Б. пе­ре­еха­ли бун­дес­таг, бун­дес­рат и пра­ви­тель­ст­во ФРГ.

Боль­шин­ст­во ис­то­рич. па­мят­ни­ков ар­хи­тек­ту­ры на­хо­дит­ся в вост. час­ти Б.

В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны мно­гие из них бы­ли раз­ру­ше­ны и по­ка до кон­ца не вос­ста­нов­ле­ны (ста­рей­шие из них – го­тич. ц. Ни­ко­лаи­кир­хе, 1230–1470, и ц. Ма­ри­ен­кир­хе, ок. 1260 – сер. 14 в.).

На ру­бе­же 17–18 вв. го­род за­страи­вал­ся по ре­гу­ляр­но­му пла­ну, воз­ник­ли пло­ща­ди и про­спек­ты (Ун­тер-ден-Лин­ден), воз­ве­де­ны ан­самб­ли и по­строй­ки в сти­ле ба­рок­ко: за­мок Шар­лот­тен­бург (с 1695, ар­хи­тек­то­ры И. А. Не­ринг, И. Ф. Эо­зан­дер фон Гё­те; вост. кры­ло в сти­ле ро­коко, 1740–46, Г. В. Кно­бель­сдорф), Цейх­га­уз (1695–1706, ар­хи­тек­то­ры И. А. Не­ринг, А. Шлю­тер, Ж. де Бодт; ны­не Нем. ис­то­рич. му­зей), Бер­лин­ский за­мок (стро­ил­ся с 1698).

Т. н. ро­ко­ко эпо­хи Фрид­ри­ха II (1740–80-е гг.) пред­став­ле­но ан­самб­лем «Фо­рум Фри­де­ри­циа­нум» (ны­не «Лин­ден­фо­рум»): При­двор­ная опе­ра (ны­не Нем. гос. опе­ра, 1741–43, арх. Г. В. фон Кнобельс­дорф), дво­рец прин­ца Ген­ри­ха (1748–53, арх. И. Бо­у­ман; с 1810–25 зда­ние Ун-та Гум­больд­та), Ста­рая библиотека (1775–80, ар­хи­тек­то­ры Г. Х. Ун­гер, Г. Ф. Бо­уман, по пла­ну И. Э. Фи­ше­ра фон Эр­ла­ха), со­бор Св. Яд­виги (1747–73). В том же сти­ле вы­держан дво­рец Бель­вю (1785–86, архитектор М. Ф. Д. Бо­уман; ны­не ре­зи­ден­ция пре­зи­ден­та ФРГ). В сти­ле клас­си­циз­ма (т.н. прус­ский эл­ли­низм) вы­пол­не­ны Немецкий собор на Жан­дарм­ской пло­ща­ди, Бран­ден­бург­ские во­ро­та и мно­го­численные стро­е­ния, воз­ве­дён­ные К. Ф. Шин­ке­лем: Но­вая ка­ра­уль­ня (1816–18, ны­не Центральный ме­мо­ри­ал Гер­ма­нии), дво­рец Те­гель (1820–24), Фрид­рих­вер­дер­ская церковь (1824–30, с 1987 - Му­зей К. Ф. Шин­ке­ля), «Ша­у­ш­пиль­ха­ус» (1818–21, с 1987 - «Кон­церт­ха­ус»), ко­то­рый вме­сте с Немецким и Французским со­бо­ра­ми (1701–08, башни 1780–85, ар­хи­тек­то­ры К. Гон­тард, Г. Х. Ун­гер) оп­ре­де­ля­ет ар­хитектурный об­лик Жан­дарм­ской пло­ща­ди.

Мно­го­численные ар­хитектурные па­мят­ни­ки сер. 19 – нач. 20 вв. не­сут на се­бе пе­чать ве­ли­ко­дер­жав­но­сти, что свя­за­но с про­ис­шед­шим в это вре­мя объ­еди­не­ни­ем и воз­вы­ше­ни­ем Гер­ма­нии и пре­вра­ще­ни­ем Б. в сто­ли­цу Германской им­пе­рии: «Крас­ная ра­ту­ша» (1861–69, арх. Г. Ф. Ве­зе­ман), ко­лон­на По­бе­ды (1872–73, скульп­тор Ф. Дра­ке), зда­ние Рейхс­та­га (1884–94, арх. П. Вал­лот), ме­мо­ри­аль­ная цер­ковь кай­зе­ра Виль­гель­ма (1891–95, арх. Ф. Швех­тен), Бер­лин­ский со­бор (1894–1905, ар­хи­тек­то­ры Ю. К. и О. Раш­дорфф) и др. В эту эпо­ху скла­ды­ва­ет­ся уни­каль­ный ар­хитектурный ан­самбль «Му­зей­но­го ост­ро­ва» (вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия).

В кон. 19 – 1-й тре­ти 20 вв. в Б. и окре­ст­но­стях воз­во­дят­ся ин­ду­ст­ри­аль­ные, об­ществ. со­ору­же­ния и жи­лые ком­плек­сы, ре­шён­ные в ду­хе функ­цио­на­лиз­ма и кон­ст­рук­ти­виз­ма: Уни­вер­маг А. Верт­гей­ма (1896–1904, арх. А. Мес­сель), тур­бин­ный цех за­во­да фир­мы «АЭГ» (1908–09, арх. П. Бе­ренс), изд-во Мос­се (1921–23) и ки­но­те­атр «Уни­вер­зум» (1927; оба – арх. Э. Мен­дель­зон), «Шелл­ха­ус» (пер­вое в Гер­ма­нии вы­сот­ное жел.-бетон. зда­ние, 1926–31, арх. Э. Фа­рен­камп), по­сёл­ки Бриц (1925–1933, ар­хи­тек­то­ры Б. Та­ут и М. Ваг­нер) и Си­менс­штадт (1929–31, арх. В. Гро­пи­ус). В пе­ри­од на­ци­ст­ской дик­та­ту­ры в рам­ках про­грам­мы ре­кон­струк­ции Б. был воз­двиг­нут ряд со­ору­жений в не­оклас­сич. сти­ле, из ко­то­рых со­хра­ни­лись зда­ние быв. Мин-ва авиации (1934–36), аэ­ро­во­кзал Тем­пель­хоф (1934–39; оба – арх. Э. За­ге­биль), Олим­пий­ский ста­ди­он (1934–36, арх. В. Марх) и др.

По­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны в Зап. Б. строи­тель­ст­во ве­лось с ши­ро­ким при­вле­че­ни­ем зап.-ев­роп. и амер. ар­хи­тек­то­ров. В 1957 в рам­ках под­го­тов­ки ме­ж­ду­нар. стро­ит. вы­став­ки «Ин­тер­бау» за­вер­ше­но строи­тель­ст­во т. н. Ган­зей­ско­го квар­та­ла (ок. 50 жи­лых вы­сот­ных зда­ний; ар­хи­тек­то­ры Х. А. Аал­то, В. Гро­пи­ус, Ле Кор­бю­зье, О. Ни­мей­ер и др.), по­вли­яв­ше­го на фор­ми­ро­ва­ние ар­хит. об­ли­ка Зап. Б. в ин­тер­на­цио­наль­ном сти­ле. Воз­ве­де­ны но­вые ан­самб­ли и круп­ные об­ществ. со­ору­же­ния: Зал кон­грес­сов (1957, арх. Х. Стаб­бинс; с 1989 Дом куль­тур на­ро­дов ми­ра), Но­вая нац. га­ле­рея (1968, арх. Л. Мис ван дер Роэ), «Ев­ро­па-центр» (1963–64, ар­хи­тек­то­ры Г. Хен­т­рих, Г. Печ­ниг) и др. В пар­ке Тир­гартен ус­та­нов­лен па­мят­ник советским вои­нам-ге­ро­ям штур­ма Бер­ли­на (1945–1948, скульп­то­ры Л. Е. Кер­бель и В. Е. Ци­галь).

В Вост. Б. по­сле 1945 осу­ще­ст­в­ле­на ши­ро­кая про­грам­ма вос­ста­нов­ле­ния и ре­кон­ст­рук­ции ис­то­рич. цен­тра и но­вой за­строй­ки при­ле­гаю­щих рай­онов. Ар­хит. об­лик цен­тра го­ро­да до­пол­ни­ли Дво­рец Рес­пуб­ли­ки (1976), «Па­ласт-отель» (1979), но­вое зда­ние те­ат­ра «Фрид­рих­штад­тпа­ласт» (1984). Пол­но­стью ре­кон­ст­руи­ро­ва­ны пл. Алек­сан­дер­п­лац, где воз­ве­дён ряд адм. зда­ний, Зал кон­грес­сов (1964, арх. Г. Хен­зель­ман), вы­сот­ная гос­ти­ни­ца «Штадт Бер­лин» (1969, ар­хи­тек­то­ры Р. Корн, Х. Шар­липп, Х. Э. Бо­гац­ки) и др. Ря­дом воз­двиг­ну­та те­ле­ви­зион­ная об­зор­ная баш­ня (365 м; 1969, ар­хи­тек­то­ры К. Колль­ман, К. Тимм, Г. Фран­ке, инж. В. Хер­цог и др.). В Треп­тов-пар­ке ус­та­нов­лен па­мят­ник со­вет­ским вои­нам, пав­шим в бо­ях с фа­шиз­мом (1946–49, скульп­тор Е. В. Ву­че­тич, худ. А. А. Гор­пен­ко, арх. Я. Б. Бе­ло­поль­ский).

По­сле вос­со­еди­не­ния Гер­ма­нии и сно­са Бер­лин­ской сте­ны про­во­дят­ся ре­кон­ст­рук­ция и но­вая за­строй­ка центр. час­ти Б., пре­ж­де все­го пло­ща­дей Пот­с­да­мер­плац (Со­ни-центр, 1996–2000, ар­хи­тек­то­ры Х. Ян и Р. Мер­фи) и Па­ризер-плац (ар­хи­тек­то­ры Р. Пиа­но, К. Коль­бек­кер, О. М. Ун­герс, Ж. Ну­вель и др.), ули­цы Лейп­ци­гер-штра­се и др. Ре­кон­ст­руи­ро­ва­но зда­ние Рейхс­та­га (1994–1999, арх. Н. Фос­тер), со­хра­нив­шее внеш­ние фор­мы при но­вом на­пол­не­нии в сти­ле хай-тек, с но­вым стек­лян­ным ку­по­лом; спи­ра­ле­вид­ная зер­каль­ная по­ло­са по­зво­ля­ет ви­деть зал за­се­да­ний. Со­ору­жа­ют­ся ком­плек­сы зда­ний Пра­ви­тель­ст­вен­но­го квар­та­ла (ар­хи­тек­то­ры А. Шуль­тес, Ш. Франк), Ве­дом­ст­ва фе­де­раль­но­го пре­зи­ден­та (ар­хи­тек­то­ры М. Груб­бер и Г. Клей­не-Кран­кен­бург), но­вый гл. ж.-д. во­кзал Б. – Лер­тер-бан­хоф (ар­хи­тек­то­ры М. фон Гер­кан и В. Марг), Тон­нель «се­вер – юг». В 2005 на об­шир­ном уча­ст­ке между Бран­ден­бург­ски­ми во­ро­та­ми и Рейхс­та­гом воз­двиг­нут Ме­мо­ри­ал жерт­вам хо­ло­ко­ста (арх. П. Ай­зен­ман).

Круп­ней­шие на­уч. уч­ре­ж­де­ния Б.: Бер­лин­ско-Бран­ден­бург­ская ака­де­мия на­ук, Ака­де­мия ис­кусств (ос­но­ва­на в 1696), Ака­де­мия ки­но и те­ле­ви­де­ния, Ар­хео­ло­гич. ин-т, Фе­де­раль­ный центр изу­че­ния и ис­пы­та­ния ма­те­риа­лов; ин­сти­ту­ты: ур­ба­ни­сти­ки, эко­но­мич. ис­сле­до­ва­ний, стан­дар­ти­за­ции; Бер­лин­ский на­уч. центр со­ци­аль­ных ис­сле­до­ва­ний, н.-и. ин­сти­ту­ты Об-ва им. М. План­ка (по ис­то­рии нау­ки, био­ло­гии, мо­ле­ку­ляр­ной ге­не­ти­ке, фи­зи­ке плаз­мы и др.), Ин-т Га­на – Мейт­нер, Ин-т средств свя­зи им. Г. Гер­ца и др. 19 ву­зов, в т. ч. 14 го­су­дар­ст­вен­ных: Берлинский уни­вер­си­тет Гум­больд­та, Сво­бод­ный ун-т (ос­но­ван в 1948), Тех­нич. ун-т (ос­но­ван в 1946), две Выс­шие шко­лы иск-в; Выс­шая шко­ла му­зы­ки (ос­но­вана в 1869), Выс­шая шко­ла ак­тёр­ско­го мас­тер­ст­ва, Гос. ба­лет­ная шко­ла, Ев­роп. выс­шая эко­но­мич. шко­ла и др. При уни­вер­си­те­тах дей­ст­ву­ет боль­шое чис­ло ис­сле­до­ват. ин­сти­ту­тов и на­уч. цен­тров. Круп­ней­шие биб­лио­те­ки: Бер­лин­ская гос. б-ка – Прус. куль­тур­ное дос­тоя­ние (ос­но­ва­на в 1661, раз­де­ле­на по­сле 1945, объ­е­ди­нена и ре­ор­га­ни­зо­ва­на в 1995), Б-ка Ун-та Гум­больд­та (ос­но­ва­на в 1831), Центр. гор. и зе­мель­ная б-ка Бер­ли­на (с 1995).

В Б. св. 130 му­зе­ев. Зна­чит. часть из них вклю­че­на в ком­плекс Бер­лин­ских гос. му­зе­ев, сре­ди них: му­зеи «Му­зей­но­го ост­ро­ва» – Ста­рый му­зей (1824–1830, арх. К. Ф. Шин­кель), Но­вый му­зей (1843–46, арх. Ф. А. Штю­лер; ре­кон­ст­руи­ро­ван в 1997, арх. Д. Чип­пен­филд), Ста­рая нац. га­ле­рея (1866–76, ар­хи­тек­то­ры Ф. А. Штю­лер и И. Г. Штрак), Пер­гам­ский му­зей (1909–30, ар­хи­тек­то­ры А. Мес­сель и Л. Хоф­ман) и Му­зей кай­зе­ра Фрид­ри­ха (ны­не Бо­де-му­зей; 1897–1904, арх. Э. фон Ине). Др. му­зеи: Но­вая нац. га­ле­рея (1968, арх. Л. Мис ван дер Роэ), Егип. му­зей, Брё­хан-му­зей, Ар­хив Бау­ха­уз – Му­зей ар­хит. ре­ше­ний, Му­зей ху­дож. про­мы­с­лов, Му­зей Бер­ли­на, Му­зей транс­пор­та и тех­ни­ки, Гор. му­зей (Мер­ки­шес-му­зе­ум, ос­но­ван в 1874), Кар­тин­ная га­ле­рея (ос­но­ва­на в 1997). До­ма-му­зеи Г. Цил­ле, К. Коль­виц, Г. Коль­бе, мно­го­числ. ху­дож. га­ле­реи. Двор­цы и пар­ки Б. вклю­че­ны в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

В Б. ок. 40 дра­ма­тич. те­ат­ров, в т. ч. та­кие из­вест­ные, как «Не­мец­кий те­атр» («Дой­чес теа­тер», с 1883), «Фольк­сбю­не» (с 1890), «Шил­лер-теа­тер» (с 1894), «Шлос­спарк-теа­тер» (с 1945), «Бер­ли­нер ан­самбль» (с 1949), «Мак­сим Горь­кий-теа­тер» (с 1952), «Шау­бю­не» (с 1962), дет­ский «Грипс теа­тер» (с 1966).

Еже­год­но про­во­дят­ся те­ат­раль­ные фес­ти­ва­ли «Бер­ли­нер фе­ст­та­ге» и «Бер­лин­ские встре­чи» – в рам­ках «Бер­ли­нер фест­ш­пи­ле»; Меж­ду­нар. ки­но­фес­ти­валь «Бер­ли­на­ле» (с 1951; до 1990 – в Зап. Б.). Св. 10 муз. те­ат­ров, в т. ч. Не­мец­кая го­су­дар­ст­вен­ная опе­ра (с 1742), Не­мец­кая опе­ра в Бер­ли­не («Дой­че опер Бер­лин», с 1961), «Ко­ми­ше опер» (с 1947), «Мет­ро­поль-теа­тер» (опе­рет­та, с 1898), «Теа­тер дес Вес­тенс» (опе­рет­та и мю­зикл, с 1896), «Фрид­рих­штадт­па­ласт» (ре­вю и шоу, с 1947) и др. Ор­кест­ры: св. 10 сим­фо­ни­че­ских, в т. ч. Бер­лин­ский фи­лар­мо­ни­че­ский ор­кестр (1882), Бер­лин­ский сим­фо­нич. ор­кестр (1952), Сим­фо­нич. ор­кестр Бер­лин­ско­го ра­дио (1946); ка­мер­ные, совр. му­зы­ки, джа­зо­вые. Круп­ней­шие кон­церт­ные пло­щад­ки – зал «Кон­церт­ха­ус» (быв. «Ша­уш­пиль­ха­ус») и зал Фи­лар­мо­нии. Муз. сою­зы, об­ще­ст­ва, ряд муз. ар­хи­вов и биб­лио­тек. Еже­год­но про­во­дят­ся ме­ж­ду­нар. и нац. муз. фес­ти­ва­ли и кон­кур­сы (важ­ней­шие из них – в рам­ках «Бер­ли­нер фе­ст­ш­пи­ле»).

Зоо­ло­гический сад («Цоо», или «Тир­гар­тен»; один из круп­ней­ших в Ев­ро­пе, с 1844), «Бер­лин­ский ак­ва­ри­ум» (1911–13), ланд­шафт­ный зоо­парк Фрид­рихс­фель­де (круп­ней­ший в Ев­ро­пе, с 1956), Бо­та­нич. сад с Бо­та­нич. му­зе­ем (1679; гер­ба­рий от­крыт в 1815). Две об­сер­ва­то­рии, в т. ч. Об­сер­ва­то­рия Ар­хен­хольд (с 1896) в ком­плек­се с пла­не­та­ри­ем (с 1987), ос­на­щён­ная про­ек­то­ром фир­мы «Карл Цейс».

В 1936 в Б. на Олим­пий­ском ста­дио­не (ок. 100 тыс. зри­те­лей) со­стоя­лись XI Олим­пий­ские иг­ры. Про­во­дит­ся тра­диц. жен­ский тен­нис­ный тур­нир. В 2005 про­шёл чем­пио­нат ми­ра по пляж­но­му во­лей­бо­лу.

По­сле рас­ко­ла Гер­ма­нии в 1949 Б. не пред­став­лял со­бой еди­но­го эко­но­миче­ско­го це­ло­го. Вост. Б. стал важ­ней­шим эко­но­мическим цен­тром ГДР, эко­но­ми­ка Зап. Б. бы­ла ори­ен­ти­ро­ва­на на ФРГ. По­сле вос­со­еди­не­ния Гер­ма­нии в 1990 фор­ми­ро­ва­ние це­ло­ст­но­го хо­зяйств. ком­плек­са Б. яв­ля­лось од­ной из важ­ней­ших за­дач, ре­шав­ших­ся пра­ви­тель­ст­вом ФРГ.

С нач. 2000-х гг. Б. – круп­ней­ший и наи­бо­лее ди­вер­си­фи­ци­ро­ван­ный центр об­ра­ба­ты­ваю­щей пром-сти и сфе­ры услуг в Гер­ма­нии. Од­на­ко его роль в эконо­ми­ке стра­ны су­ще­ст­вен­но ни­же, чем др. ев­роп. сто­лиц (напр., Па­ри­жа во Фран­ции, Лон­до­на в Ве­ли­ко­бри­та­нии). В струк­ту­ре сфе­ры ус­луг (за­ня­то 76% эко­но­ми­че­ски ак­тив­но­го на­се­ле­ния, 2003) важ­ную роль иг­ра­ют сек­тор гос. управ­ле­ния, а так­же нау­ка, об­ра­зо­ва­ние , куль­ту­ра.

По не­ко­то­рым по­ка­за­те­лям Б. ус­ту­па­ет роль ве­ду­ще­го цен­тра дру­гим круп­ным го­ро­дам стра­ны. Так, из 500 круп­ней­ших фирм Гер­ма­нии толь­ко 11 име­ют свои штаб-квар­ти­ры в Б. (в Гам­бур­ге – ок. 50, Франк­фур­те-на-Май­не и Мюн­хе­не – по 30). Как бан­ков­ско-фи­нан­со­вый центр и центр стра­хо­во­го биз­не­са Б. за­ни­ма­ет 3-е ме­сто в ФРГ по­сле Франк­фур­та-на-Май­не и Дюс­сель­дор­фа; как ме­сто раз­ме­щения го­лов­ных пред­при­ни­ма­тель­ских ор­га­ни­за­ций – 2-е ме­сто по­сле Кёль­на. Круп­ней­шие (по обо­ро­ту) пред­при­ятия сфе­ры ус­луг: бан­ков­ско-фи­нан­со­вые кор­по­ра­ции «Банк­ге­зелль­шафт Бер­лин АГ» и «Шпар­кас­се дер штадт Бер­лин», а так­же до­ми­ни­рую­щие в сек­то­ре роз­нич­ной тор­гов­ли «Кар­штадт Квел­ле АГ» и «Мет­ро АГ». Б. проч­но удер­жи­ва­ет 1-е ме­сто сре­ди го­ро­дов Гер­ма­нии по стои­мо­сти про­из­во­ди­мой про­дук­ции об­ра­ба­ты­ваю­щей пром-сти, а так­же по до­ле за­ня­тых в ней (ок. 24% всех за­ня­тых в гор. эко­но­ми­ке в 2003; в нач. 1990-х гг. св. 30%); в адм. гра­ни­цах го­ро­да рас­по­ло­же­но бо­лее 1500 пром. пред­при­ятий.

Ве­ду­щая от­расль – ма­ши­но­строе­ние, в струк­ту­ре ко­то­ро­го пре­об­ла­да­ют элек­тро­тех­ни­ка и ра­дио­элек­тро­ни­ка (по сто­имо­сти про­из­во­дят про­дук­ции боль­ше, чем со­от­вет­ст­вую­щие от­рас­ли Швей­ца­рии и Ав­ст­рии, вме­сте взя­тые); про­из-во офис­ной тех­ни­ки и ком­пь­ю­те­ров, энер­ге­тич., хо­ло­диль­но­го и ав­то­транс­порт­но­го обо­ру­до­ва­ния, ком­прес­со­ров, транс­порт­ных средств (ва­го­ны, реч­ные су­да), при­бо­ро- и стан­ко­строе­ние. Др. тра­ди­ци­он­ные для Б. от­рас­ли – хи­ми­ко-фар­ма­цев­тич., фо­то­хи­мич., ре­зи­но­тех­нич., лёг­кая (пре­ж­де все­го швей­ная), по­ли­гра­фич., пи­ще­вая, та­бач­ная. Круп­ней­шие пред­при­ятия Б. – за­во­ды «Си­менс АГ» и «АЭГ» (элек­тро­тех­ни­ка и радио­элек­тро­ни­ка), «Дайм­лер-Крайс­лер АГ» (ав­то­мо­би­ле­строе­ние), «Ше­ринг АГ» (хи­мич. про­дук­ция). В 1990-х – нач. 2000-х гг. из-за рез­ко­го рос­та цен на зем­лю и по­вы­ше­ние аренд­ной пла­ты за поль­зо­ва­ние зе­мель­ны­ми уча­ст­ка­ми и про­из­водств. пло­ща­дя­ми в пре­де­лах гор. чер­ты, осо­бен­но в центр. рай­онах, на­блю­дал­ся пе­ре­нос пром. пред­при­ятий в при­го­ро­ды Бер­ли­на.

Авторы статьи: О. В. Виш­лёв, А. М. Му­ра­тов, Л. А. По­лё­то­ва, В. Н. Стре­лец­кий.

Иллюстрация :

Вид города (на пе­ред­нем пла­не – «Ев­ро­па-центр» и ме­мо­ри­аль­ная цер­ковь кай­зе­ра Виль­гель­ма). Архив БРЭ.

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