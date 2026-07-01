БЕРЛИН (Berlin)
Столица Германии, крупнейший город страны и её ведущий экономический, культурный и научный центр.
Имеет статус федеральной земли ФРГ. Расположен в восточной части страны, на р. Шпре, при её впадении в р. Хафель (правый приток р. Эльба). Пл. 891 км2. Население 3,4 млн. человек (2005; 1900–2,7 млн.; 1939 – 4,3 млн.; 1943 – 4,5 млн.); свыше 7% населения города – иностранцы, из них около 35% – выходцы из Турции и других стран Ближнего и Среднего Востока, св. 15% – из Балканских стран, а также переселенцы из Италии, Испании, стран Центральной и Восточной Европы, включая республики бывшего СССР. Характерная тенденция 1990-х – нач. 2000-х гг. – сокращение численности населения в центре Берлинской городской агломерации (собственно в Б.) при быстром росте пригородов.
Б. – важный узел железных и автомобильных дорог. Международные аэропорты Шёнефельд, Тегель, Темпельхоф (используется ограниченно). Внутранние водные коммуникации Б. имеют протяжённость около 800 км (182 км судоходны). В городе 650 мостов. Реками Шпре и Хафель, а также каналами Одер – Шпре, Хафель – Одер, Эльба – Хафель и Тельтов-канал Б. связан с германской и европейской сетью водных коммуникаций. Два речных порта.
Первые поселения на территории Б. датируются 3–4-м тыс. до н. э. Около 7 в. до н. э. район был заселён герм. племенами (со 2 в. до н. э. бургундами и семнонами). После их ухода на запад (2–4 вв. н. э.) здесь расселились племена полабских славян. Бурги Копник (Кёпеник, построен ок. 750) и Шпандов (Шпандау, построен ок. 825), наряду с Бранибором (Бранденбургом), в течение нескольких веков являлись их важными политич. центрами. В сер. 12 в. слав. племена были покорены герм. кн. Альбрехтом Медведем, а их земли включены в состав Северной марки, впоследствии маркграфства Бранденбург. В 12 в. на острове на р. Шпре, между Кёпеником и Шпандау, возникло торговое поселение Кёлльн (Cölln, впервые упоминается в 1237). Ок. 1230–40 невдалеке от него, на месте селения, имевшего название, производное от старополабского birl или berl – болото, маркграфы Бранденбурга заложили город Б. (лат. назв. Berolina).
Впервые в документах Б. упоминается в 1244. С 1307 Б. и Кёлльн управлялись единым городским советом, с 1359 входили в Ганзу, а в 1432 объединились.
С 1486 Б. стал постоянной резиденцией курфюрстов Бранденбурга.
В 1539 в Б. была проведена Реформация. Город сильно пострадал в ходе Тридцатилетней войны 1618–48. В 1709 Б. провозглашён столицей королевства Пруссия.
Большое значение для экономич. развития Б. имело строительство канала Одер – Шпре (1668) и предоставление после 1685 убежища гугенотам. Усиление Пруссии способствовало с нач. 18 в. росту политич. значения Б.
Во время Семилетней войны 1756–63 город был захвачен сначала австр. (1757), затем рус. войсками (1760); в 1806–08 оккупирован наполеоновской армией. В 19 в. с началом пром. революции Б. превратился в один из крупнейших индустриальных и финансовых центров Германии и Европы. В 1867–70 Б. – столица Северо-Германского союза, в 1871–1945 – Герм. империи.
С сер. 19 в. Б. стал играть важную роль в революц. движении. Уличные бои в Б. в марте 1848 послужили сигналом к революции в Пруссии и др. герм. государствах. В Б. развернулись осн. события Ноябрьской революции 1918–19. В 1920 к Б. были присоединены близлежащие города Шпандау, Шарлоттенбург, Вильмерсдорф, Шёнеберг, Нойкёлльн, Лихтенберг, Кёпеник и сельские общины, в результате чего образовался Большой Б. в его современных границах. В 1920–30-х гг. Б. стал одним из осн. центров рус. эмиграции.
В период гитлеровской диктатуры (1933–45) была начата генеральная реконструкция Б. с целью его превращения в столицу мировой империи; по завершении реконструкции Б. планировалось переименовать (новое название – Германия). В годы 2-й мировой войны в результате налётов американской и британской авиации центральная часть Б. была почти полностью разрушена. 2.5.1945 взят Красной Армией.
После капитуляции Германии в мае 1945 Б. был разделён на сов., амер., брит. и франц. секторы оккупации. До июня 1948 державы-победительницы осуществляли совместное управление Б.
Раскол Германии и образование в 1949 двух немецких государств – Федеративной Республики Германии (ФРГ) и Германской Демократич. Республики (ГДР) привели к разделению Берлина на Зап. Б. (амер., брит. и франц. секторы) и Вост. Б. (сов. сектор).
Восточный Б. стал столицей ГДР. Западный Б. получил особый статус и находился под контролем зап. оккупац. властей. В условиях «холодной войны» Б. являлся ареной острого политич. противоборства между Востоком и Западом.
Берлинские кризисы 1948–1949, 1958–63 привели к серьёзному обострению междунар. обстановки. 17.6.1953 Вост. Б. стал гл. центром антиправительств. выступлений в ГДР. 13.8.1961 власти ГДР установили по отношению к территории Зап. Б. режим гос. границы (см. Берлинская стена).
Подписание в 1971 Четырёхстороннего соглашения по Зап. Б. между правительствами СССР, США, Великобритании и Франции и соглашений между правительствами ГДР, ФРГ и сенатом Зап. Б. позволило снизить напряжённость на территории Б.
В ноябре 1989 в ходе массовых акций протеста жителей ГДР было восстановлено свободное сообщение между Вост. и Зап. Берлином. С отказом держав-победительниц от своих прав на территории Германии и Б. и присоединением ГДР к ФРГ (октябре 1990) единство Б. было восстановлено. 20.06.1991 бундестаг принял решение о переносе столицы ФРГ из Бонна в Б. С 1994 в Б. размещается резиденция президента ФРГ, в 1999–2000 в Б. переехали бундестаг, бундесрат и правительство ФРГ.
Большинство историч. памятников архитектуры находится в вост. части Б.
В годы 2-й мировой войны многие из них были разрушены и пока до конца не восстановлены (старейшие из них – готич. ц. Николаикирхе, 1230–1470, и ц. Мариенкирхе, ок. 1260 – сер. 14 в.).
На рубеже 17–18 вв. город застраивался по регулярному плану, возникли площади и проспекты (Унтер-ден-Линден), возведены ансамбли и постройки в стиле барокко: замок Шарлоттенбург (с 1695, архитекторы И. А. Неринг, И. Ф. Эозандер фон Гёте; вост. крыло в стиле рококо, 1740–46, Г. В. Кнобельсдорф), Цейхгауз (1695–1706, архитекторы И. А. Неринг, А. Шлютер, Ж. де Бодт; ныне Нем. историч. музей), Берлинский замок (строился с 1698).
Т. н. рококо эпохи Фридриха II (1740–80-е гг.) представлено ансамблем «Форум Фридерицианум» (ныне «Линденфорум»): Придворная опера (ныне Нем. гос. опера, 1741–43, арх. Г. В. фон Кнобельсдорф), дворец принца Генриха (1748–53, арх. И. Боуман; с 1810–25 здание Ун-та Гумбольдта), Старая библиотека (1775–80, архитекторы Г. Х. Унгер, Г. Ф. Боуман, по плану И. Э. Фишера фон Эрлаха), собор Св. Ядвиги (1747–73). В том же стиле выдержан дворец Бельвю (1785–86, архитектор М. Ф. Д. Боуман; ныне резиденция президента ФРГ). В стиле классицизма (т.н. прусский эллинизм) выполнены Немецкий собор на Жандармской площади, Бранденбургские ворота и многочисленные строения, возведённые К. Ф. Шинкелем: Новая караульня (1816–18, ныне Центральный мемориал Германии), дворец Тегель (1820–24), Фридрихвердерская церковь (1824–30, с 1987 - Музей К. Ф. Шинкеля), «Шаушпильхаус» (1818–21, с 1987 - «Концертхаус»), который вместе с Немецким и Французским соборами (1701–08, башни 1780–85, архитекторы К. Гонтард, Г. Х. Унгер) определяет архитектурный облик Жандармской площади.
Многочисленные архитектурные памятники сер. 19 – нач. 20 вв. несут на себе печать великодержавности, что связано с происшедшим в это время объединением и возвышением Германии и превращением Б. в столицу Германской империи: «Красная ратуша» (1861–69, арх. Г. Ф. Веземан), колонна Победы (1872–73, скульптор Ф. Драке), здание Рейхстага (1884–94, арх. П. Валлот), мемориальная церковь кайзера Вильгельма (1891–95, арх. Ф. Швехтен), Берлинский собор (1894–1905, архитекторы Ю. К. и О. Рашдорфф) и др. В эту эпоху складывается уникальный архитектурный ансамбль «Музейного острова» (включён в список Всемирного наследия).
В кон. 19 – 1-й трети 20 вв. в Б. и окрестностях возводятся индустриальные, обществ. сооружения и жилые комплексы, решённые в духе функционализма и конструктивизма: Универмаг А. Вертгейма (1896–1904, арх. А. Мессель), турбинный цех завода фирмы «АЭГ» (1908–09, арх. П. Беренс), изд-во Моссе (1921–23) и кинотеатр «Универзум» (1927; оба – арх. Э. Мендельзон), «Шеллхаус» (первое в Германии высотное жел.-бетон. здание, 1926–31, арх. Э. Фаренкамп), посёлки Бриц (1925–1933, архитекторы Б. Таут и М. Вагнер) и Сименсштадт (1929–31, арх. В. Гропиус). В период нацистской диктатуры в рамках программы реконструкции Б. был воздвигнут ряд сооружений в неоклассич. стиле, из которых сохранились здание быв. Мин-ва авиации (1934–36), аэровокзал Темпельхоф (1934–39; оба – арх. Э. Загебиль), Олимпийский стадион (1934–36, арх. В. Марх) и др.
После 2-й мировой войны в Зап. Б. строительство велось с широким привлечением зап.-европ. и амер. архитекторов. В 1957 в рамках подготовки междунар. строит. выставки «Интербау» завершено строительство т. н. Ганзейского квартала (ок. 50 жилых высотных зданий; архитекторы Х. А. Аалто, В. Гропиус, Ле Корбюзье, О. Нимейер и др.), повлиявшего на формирование архит. облика Зап. Б. в интернациональном стиле. Возведены новые ансамбли и крупные обществ. сооружения: Зал конгрессов (1957, арх. Х. Стаббинс; с 1989 Дом культур народов мира), Новая нац. галерея (1968, арх. Л. Мис ван дер Роэ), «Европа-центр» (1963–64, архитекторы Г. Хентрих, Г. Печниг) и др. В парке Тиргартен установлен памятник советским воинам-героям штурма Берлина (1945–1948, скульпторы Л. Е. Кербель и В. Е. Цигаль).
В Вост. Б. после 1945 осуществлена широкая программа восстановления и реконструкции историч. центра и новой застройки прилегающих районов. Архит. облик центра города дополнили Дворец Республики (1976), «Паласт-отель» (1979), новое здание театра «Фридрихштадтпаласт» (1984). Полностью реконструированы пл. Александерплац, где возведён ряд адм. зданий, Зал конгрессов (1964, арх. Г. Хензельман), высотная гостиница «Штадт Берлин» (1969, архитекторы Р. Корн, Х. Шарлипп, Х. Э. Богацки) и др. Рядом воздвигнута телевизионная обзорная башня (365 м; 1969, архитекторы К. Колльман, К. Тимм, Г. Франке, инж. В. Херцог и др.). В Трептов-парке установлен памятник советским воинам, павшим в боях с фашизмом (1946–49, скульптор Е. В. Вучетич, худ. А. А. Горпенко, арх. Я. Б. Белопольский).
После воссоединения Германии и сноса Берлинской стены проводятся реконструкция и новая застройка центр. части Б., прежде всего площадей Потсдамерплац (Сони-центр, 1996–2000, архитекторы Х. Ян и Р. Мерфи) и Паризер-плац (архитекторы Р. Пиано, К. Кольбеккер, О. М. Унгерс, Ж. Нувель и др.), улицы Лейпцигер-штрасе и др. Реконструировано здание Рейхстага (1994–1999, арх. Н. Фостер), сохранившее внешние формы при новом наполнении в стиле хай-тек, с новым стеклянным куполом; спиралевидная зеркальная полоса позволяет видеть зал заседаний. Сооружаются комплексы зданий Правительственного квартала (архитекторы А. Шультес, Ш. Франк), Ведомства федерального президента (архитекторы М. Груббер и Г. Клейне-Кранкенбург), новый гл. ж.-д. вокзал Б. – Лертер-банхоф (архитекторы М. фон Геркан и В. Марг), Тоннель «север – юг». В 2005 на обширном участке между Бранденбургскими воротами и Рейхстагом воздвигнут Мемориал жертвам холокоста (арх. П. Айзенман).
Крупнейшие науч. учреждения Б.: Берлинско-Бранденбургская академия наук, Академия искусств (основана в 1696), Академия кино и телевидения, Археологич. ин-т, Федеральный центр изучения и испытания материалов; институты: урбанистики, экономич. исследований, стандартизации; Берлинский науч. центр социальных исследований, н.-и. институты Об-ва им. М. Планка (по истории науки, биологии, молекулярной генетике, физике плазмы и др.), Ин-т Гана – Мейтнер, Ин-т средств связи им. Г. Герца и др. 19 вузов, в т. ч. 14 государственных: Берлинский университет Гумбольдта, Свободный ун-т (основан в 1948), Технич. ун-т (основан в 1946), две Высшие школы иск-в; Высшая школа музыки (основана в 1869), Высшая школа актёрского мастерства, Гос. балетная школа, Европ. высшая экономич. школа и др. При университетах действует большое число исследоват. институтов и науч. центров. Крупнейшие библиотеки: Берлинская гос. б-ка – Прус. культурное достояние (основана в 1661, разделена после 1945, объединена и реорганизована в 1995), Б-ка Ун-та Гумбольдта (основана в 1831), Центр. гор. и земельная б-ка Берлина (с 1995).
В Б. св. 130 музеев. Значит. часть из них включена в комплекс Берлинских гос. музеев, среди них: музеи «Музейного острова» – Старый музей (1824–1830, арх. К. Ф. Шинкель), Новый музей (1843–46, арх. Ф. А. Штюлер; реконструирован в 1997, арх. Д. Чиппенфилд), Старая нац. галерея (1866–76, архитекторы Ф. А. Штюлер и И. Г. Штрак), Пергамский музей (1909–30, архитекторы А. Мессель и Л. Хофман) и Музей кайзера Фридриха (ныне Боде-музей; 1897–1904, арх. Э. фон Ине). Др. музеи: Новая нац. галерея (1968, арх. Л. Мис ван дер Роэ), Егип. музей, Брёхан-музей, Архив Баухауз – Музей архит. решений, Музей худож. промыслов, Музей Берлина, Музей транспорта и техники, Гор. музей (Меркишес-музеум, основан в 1874), Картинная галерея (основана в 1997). Дома-музеи Г. Цилле, К. Кольвиц, Г. Кольбе, многочисл. худож. галереи. Дворцы и парки Б. включены в список Всемирного наследия.
В Б. ок. 40 драматич. театров, в т. ч. такие известные, как «Немецкий театр» («Дойчес театер», с 1883), «Фольксбюне» (с 1890), «Шиллер-театер» (с 1894), «Шлосспарк-театер» (с 1945), «Берлинер ансамбль» (с 1949), «Максим Горький-театер» (с 1952), «Шаубюне» (с 1962), детский «Грипс театер» (с 1966).
Ежегодно проводятся театральные фестивали «Берлинер фесттаге» и «Берлинские встречи» – в рамках «Берлинер фестшпиле»; Междунар. кинофестиваль «Берлинале» (с 1951; до 1990 – в Зап. Б.). Св. 10 муз. театров, в т. ч. Немецкая государственная опера (с 1742), Немецкая опера в Берлине («Дойче опер Берлин», с 1961), «Комише опер» (с 1947), «Метрополь-театер» (оперетта, с 1898), «Театер дес Вестенс» (оперетта и мюзикл, с 1896), «Фридрихштадтпаласт» (ревю и шоу, с 1947) и др. Оркестры: св. 10 симфонических, в т. ч. Берлинский филармонический оркестр (1882), Берлинский симфонич. оркестр (1952), Симфонич. оркестр Берлинского радио (1946); камерные, совр. музыки, джазовые. Крупнейшие концертные площадки – зал «Концертхаус» (быв. «Шаушпильхаус») и зал Филармонии. Муз. союзы, общества, ряд муз. архивов и библиотек. Ежегодно проводятся междунар. и нац. муз. фестивали и конкурсы (важнейшие из них – в рамках «Берлинер фестшпиле»).
Зоологический сад («Цоо», или «Тиргартен»; один из крупнейших в Европе, с 1844), «Берлинский аквариум» (1911–13), ландшафтный зоопарк Фридрихсфельде (крупнейший в Европе, с 1956), Ботанич. сад с Ботанич. музеем (1679; гербарий открыт в 1815). Две обсерватории, в т. ч. Обсерватория Архенхольд (с 1896) в комплексе с планетарием (с 1987), оснащённая проектором фирмы «Карл Цейс».
В 1936 в Б. на Олимпийском стадионе (ок. 100 тыс. зрителей) состоялись XI Олимпийские игры. Проводится традиц. женский теннисный турнир. В 2005 прошёл чемпионат мира по пляжному волейболу.
После раскола Германии в 1949 Б. не представлял собой единого экономического целого. Вост. Б. стал важнейшим экономическим центром ГДР, экономика Зап. Б. была ориентирована на ФРГ. После воссоединения Германии в 1990 формирование целостного хозяйств. комплекса Б. являлось одной из важнейших задач, решавшихся правительством ФРГ.
С нач. 2000-х гг. Б. – крупнейший и наиболее диверсифицированный центр обрабатывающей пром-сти и сферы услуг в Германии. Однако его роль в экономике страны существенно ниже, чем др. европ. столиц (напр., Парижа во Франции, Лондона в Великобритании). В структуре сферы услуг (занято 76% экономически активного населения, 2003) важную роль играют сектор гос. управления, а также наука, образование, культура.
По некоторым показателям Б. уступает роль ведущего центра другим крупным городам страны. Так, из 500 крупнейших фирм Германии только 11 имеют свои штаб-квартиры в Б. (в Гамбурге – ок. 50, Франкфурте-на-Майне и Мюнхене – по 30). Как банковско-финансовый центр и центр страхового бизнеса Б. занимает 3-е место в ФРГ после Франкфурта-на-Майне и Дюссельдорфа; как место размещения головных предпринимательских организаций – 2-е место после Кёльна. Крупнейшие (по обороту) предприятия сферы услуг: банковско-финансовые корпорации «Банкгезелльшафт Берлин АГ» и «Шпаркассе дер штадт Берлин», а также доминирующие в секторе розничной торговли «Карштадт Квелле АГ» и «Метро АГ». Б. прочно удерживает 1-е место среди городов Германии по стоимости производимой продукции обрабатывающей пром-сти, а также по доле занятых в ней (ок. 24% всех занятых в гор. экономике в 2003; в нач. 1990-х гг. св. 30%); в адм. границах города расположено более 1500 пром. предприятий.
Ведущая отрасль – машиностроение, в структуре которого преобладают электротехника и радиоэлектроника (по стоимости производят продукции больше, чем соответствующие отрасли Швейцарии и Австрии, вместе взятые); произ-во офисной техники и компьютеров, энергетич., холодильного и автотранспортного оборудования, компрессоров, транспортных средств (вагоны, речные суда), приборо- и станкостроение. Др. традиционные для Б. отрасли – химико-фармацевтич., фотохимич., резинотехнич., лёгкая (прежде всего швейная), полиграфич., пищевая, табачная. Крупнейшие предприятия Б. – заводы «Сименс АГ» и «АЭГ» (электротехника и радиоэлектроника), «Даймлер-Крайслер АГ» (автомобилестроение), «Шеринг АГ» (химич. продукция). В 1990-х – нач. 2000-х гг. из-за резкого роста цен на землю и повышение арендной платы за пользование земельными участками и производств. площадями в пределах гор. черты, особенно в центр. районах, наблюдался перенос пром. предприятий в пригороды Берлина.
Авторы статьи: О. В. Вишлёв, А. М. Муратов, Л. А. Полётова, В. Н. Стрелецкий.
Иллюстрация:
Вид города (на переднем плане – «Европа-центр» и мемориальная церковь кайзера Вильгельма). Архив БРЭ.