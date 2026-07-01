БЕРЛИХИНГЕН Гёц фон (Berlichingen)

Немецкий рыцарь, участник Крестьянской войны 1525 в Германии.

Известен как «Гёц с железной рукой». Из древнего рыцарского рода. Учился в монастырской школе. В 1433 стал пажом родственника — Конрада фон Берлихингена, советника маркграфа Бранденбург-Ансбаха. Присутствовал на Вормсском рейхстаге 1495. В 1498 воевал в Бургундии и Лотарингии, поражая современников мужеством и силой.

В 1503—1504 участвовал в войне за Ландсгутское наследство (в Баварии), где потерял правую руку. В дальнейшем использовал механический железный протез, позволявший сжимать пальцы и держать меч. Сражался на многочисленных по­единках, снискав славу бесстрашного воина.

С 1511 участвовал во многих междоусобных войнах ради наживы. Вымогая «налог за охрану», воевал с Кельном, Бамбергом, Нюрнбергом. За усобицы и разбойные нападения на купцов неоднократно попадал в опалу у императора и каждый раз платил высокие штрафы. Помогал герцогу Вюртембергскому в борьбе с Бедным Конрадом .

В 1513—1514 и в 1519 воевал против Швабского союза, в 1519—1522 находился в плену.

С началом Крестьянской войны 1525, опасаясь разорения своих земель и замка Хорнберг, заключил союз с крестьянами и выступил на их стороне. Однако на деле Б. не хотел сражаться и использовал все возможности для прекращения войны, выступая за умеренность в требованиях, что отразилось в Двенадцати статьях швабских крестьян. После окончания Крестьянской войны был оправдан на рейхстаге в Шпеере (1526).

В 1528 пленен Швабским союзом, в 1530 отпущен за большой выкуп и клятву никогда не участвовать в войнах против него. В 1540 призван императором на войну с турками. Последние годы жизни провел в своем замке Хорнберг.

Сочинения:

Lebens-Beschreibung des Ritters Götz von Berlichingen zugenannt mit der eisern Hand (разные издания).

Автор статьи: А. В. Лазарева.

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