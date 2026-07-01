БЕРЛЕВ Олег Дмитриевич

Выдающийся отечественный египтолог ; один из крупнейших в мире специалистов по языку, истории и культуре Египта Древнего эпохи Среднего царства.

Выпускник (1957) Восточного факультета ЛГУ ; в 1959—1997 — научный сотрудник Института народов Азии (ныне, после ряда переименований — Институт восточных рукописей РАН); в 1965 — кандидат исторических наук, в 1978 — доктор исторических наук . Автор более 70 научных работ, составивших эпоху в мировой египтологии.

Основная область научных интересов — исследование «непрозрачной» социально-экономической структуры древнеегипетского общества эпохи Среднего царства, реконструкция присущей ему системы эксплуатации непосредственных производителей, их категорий и статуса. Автор блестящих научных комментариев в нескольких фундаментальных каталогах древнеегипетских древностей, хранящихся в музеях СССР и России .

Основные сочинения:

Трудовое население древнего Египта эпохи Среднего царства. М., 1972;

Общественные отношения в Египте эпохи Среднего царства. М., 1978;

Два периода Сотиса между Годом 18 царя Сену, или Тосортиса, и Годом 2 фараона Антонина Пия // Древний Египет. Язык — культура — сознание. М., 2000;

Hodjash S., Berlev O. The Egyptian Reliefs and Stelae in the Pushkin Museum of Fine Arts, Moscow. Leningrad, 1982;

Hodjash S., Berlev O. The Catalogue of the Monuments of Ancient Egypt from the Museums of the Russian Federation, Ukraine, Belorussia, Caucasus, Middle Asia, and the Baultic States // Orbis Biblicus et Orientalis. 17. Friebourg, Gottingen, 1998;

Берлев О. Д., Ходжаш С. И. Скульптура древнего Египта в собрании Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. М., 2004 (по­смертно).

Автор статьи: В. А. Головина.

© Российская Историческая Энциклопедия