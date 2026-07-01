БЕРКГОЛЬЦ Фридрих Вильгельм (Bergholtz)

Немецкий государственный деятель, генерал-лейтенант русской службы.

Родился в семье голштинского генерала, находившегося на русской службе. Детские годы провел в России. Выучил русский язык, проявлял способности к точным наукам и к живописи. После смерти отца (1717) покинул Россию и поступил в пажи к герцогу Мекленбургскому, но затем вскоре стал гоф-юнкером голштинского герцога Карла-Фридриха. Вместе с герцогом в 1721 приехал в Россию, где прожил до 1727.

В 1742 Б. качестве обер-камергера голштинского герцога Карла-Петра-Ульриха (см. Петр III ) снова прибыл в Россию. Исполнял также должность библиотекаря. Получил орден Александра Невского (1742). В 1746 вместе с частью свиты герцога выслан в Германию. Поселился в Висмаре, где ему была назначена пенсия и пожаловано управление Рейнбекским амтом в Голштинии.

Особый интерес представляет художественное наследие Б., в которое входят его путевой дневник и коллекция чертежей русских городов. В дневнике, охватывающем период 1721—1725, Б. с большой точностью описал жизнь голштинского герцога в России, сделал ряд интересных портретов, в том числе Петра I . Опубликованный в Германии после смерти автора этот документ стал важным источником сведений о быте и нравах петровской эпохи.

Во время второго путешествия в Россию Б. особенно интересовался архитектурой и фортификацией, собрав огромную коллекцию чертежей стратегически важных объектов Петербурга, Москвы, Твери, Тулы, Киева, которую впоследствии продал Швеции.

Сочинения:

Дневник камер-юнкера Ф. В. Беркгольца, 1721—1725. 4 ч. М., 1902—1903.

Автор статьи: А. В. Лазарева.

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