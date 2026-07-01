БЁРИ Ричард де (Ричард Онжервиль)

Английский государственный деятель, епископ , коллекционер и библиофил.

Собрал огромную библиотеку, включавшую манускрипты трактатов античных и средневековых философов, богословов, историков, правоведов и т. д. Завещал коллекцию книг Оксфордскому университету ; библиотека Б. была разделена и частично утрачена. В 1345 выпустил в свет трактат «Филобиблон» («Philobiblon»), посвященный обоснованию ценности чтения книг, важности всякого познания, основанного на постижении трудов предшественников. Сочинение Б., впервые в печатном виде опубликованное в Кельне в 1473, выдержало несколько изданий.

Сочинения:

Филобиблон / Ред. лат. текста, перевод, примечания и вводная статья Я. М. Боровского; под ред. М. Л. Гаспарова. Статья В. В. Кунина. М., 1984;

The Philobiblon. Berkeley, 1948;

The Liber Epistolaris of Richard de Bury / Ed. by N. Denholm-Young. Oxford, 1950.

Автор статьи: А. К. Гладков.

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