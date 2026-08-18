БЕРГСОН Анри (Bergson Henri)

Французский философ.

Учился в лицее Фонтейна, где увлекался математикой и музыкой, получил еврейское религиозное образование. С 1878 — гражданин Франции. В 1878—1881 учился в Высшей нормальной школе, где проявлял интерес к позитивизму . С 1883 возглавлял кафедру философии в лицее Блеза Паскаля в Клермон-Ферране. Пишет две диссертации, которые защищает в Сорбонне в 1889. В одной из них — «Опыт о непосредственных данных сознания» — закладывает основы концепции длительности как основной характеристики временно-ментальной изменчивости.

Сознание рассматривается им как многослойная структура, внутренние пласты которой обладают большей свободой, а лежащие на поверхности испытывают влияние социокультурных условий. В 1896 выходит в свет работа «Материя и память». В ней поднимает вопрос соотношения материи и сознания. Разрабатывает схему образования восприятий, которая легла в основу интуитивизма , трактуемого им как концепция, опирающаяся на здравый смысл, непосредственный опыт, но независимый от эпохи.

Мозг, по мнению Б., не является создателем представлений, а лишь направляет сигналы в зависимости от возникающих на то потребностей. С 1900 по 1914 преподает в Коллеж де Франс . В работе «Творческая эволюция» (1907) развивает идею интуитивизма через рассмотрение процесса эволюции. В 1927 удостаивается Нобелевской премии .

В 1932 выходит работа «Два источника морали и религии», где рассматриваются два типа социально организованных обществ: открытые и закрытые, а также указывает на бесперспективность развития последних в историческом плане.

Сочинения:

Бергсон А. Собр. соч. Т. 1—5. СПб., 1913—1914;

Здравый смысл и классическое образование // Вопросы философии. 1990. № 1 Собр. соч. Т. 1. М., 1992;

Смех. М., 1992;

Два источника морали и религии. М., 1994;

Творческая эволюция. М., 2006.

Автор статьи: К. C. Софронов.

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