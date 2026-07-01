БЕРГМАН ИНГМАР

Великий шведский театральный и кинорежиссер, сценарист.

Семья. Ранние годы

Происходил из семьи лютеранского пастора Эрика Бергмана. Мать Карин работала медсестрой. Кроме Ингмара пара имела еще двоих детей: Дага и Маргарету. Обстановка в семье царила суровая и строгая, отец прибегал даже к телесному воздействию на детей. Школьная жизнь будущего режиссера тоже была непростой и не запомнилась ничем хорошим. Главным увлечением и радостью для мальчика стали театр и кино. Так, он экспериментировал с «волшебным фонарем», любил театр теней своей тетушки и даже создал свой театр кукол, а в 1930 г. смог понаблюдать за рождением на театральной сцене спектакля Ю.А. Стринберга.

В 1934 г. гимназист Бергман провел полтора месяца по обмену в Германии, а через три года стал студентом университетского колледжа в Стокгольме, изучая литературу и искусство и занимаясь в театральном клубе. Через некоторое время юноша порвал с семьей и бросил колледж, начав работать на разных должностях в различных театральных труппах.

1940-е гг.

В то время молодой человек стал сочинять пьесы. Одна из них была сыграна в Студенческом театре в 1942 г. и была отмечена в одной из газет. Эта постановка принесла Бергману работу сценаристом на «Svensk Filmindustri». По его оригинальному сценарию «Травля» в 1944 г. снял фильм Альф Шёберг. Картина была воспринята положительно. После нее Бергман принял предложение стать главой Хельсинборгского театра, в который за несколько лет он сумел вдохнуть жизнь.

В 1946 г. он дебютировал как кинорежиссер с фильмом «Кризис». Однако более успешным стал второй фильм Бергмана того же года «Дождь над нашей любовью». Тогда же он возглавил Гётеборгский театр и продолжил ставить спектакли, а также свою работу сценаристом. Третий фильм Бергмана «Корабль в Индию» (1947) так же, как и два первых, был создан по пьесе скандинавского драматурга. Он участвовал в конкурсе кинофестиваля в Каннах. Картина 1947 г. «Музыка в темноте» получила номинацию на «Золотого льва» Венецианского фестиваля кино.

Более зрелым стал фильм «Тюрьма» (1949). Фильмы «Жажда» (1949) и «К радости» (1950) повествуют о кризисе семьи. Данная тема, как и тема кризиса веры и самоидентификации характерны для всего творчества Бергмана.

1950-е гг.

В начале нового 10-летия режиссер снял «Летнюю интерлюдию» и проходной фильм «Это не может случиться здесь» для «Svensk Filmindustri». В 1951-1952 гг. он ограничивается театром из-за забастовки киностудий Швеции, вернувшись в кино с картинами «Женщины ждут» и «Лето с Моникой» (1952), после чего возглавил театр в Мальмё. Здесь он жил вместе с актрисой Харриет Андерссон, ради которой оставил третью жену Гун Хагберг (первая супруга режиссера Эльса Фишер родила ему дочь Лену, вторая жена Эллен Лундстрём имела с Бергманом четверых детей: Еву, Яна, Анну и Матса). Харриет сыграет впоследствии во многих фильмах мастера.

В 1953-1954 гг. Бергман создал несколько картин, не получивших хороших отзывов критиков, в то время как театральная деятельность в Мальмё была успешнее (здесь им были поставлены «Замок» Кафки, «Веселая вдова» Легара и др.).

Приз в Каннах получил его фильм 1955 г. «Улыбка летней ночи», а в 1957 г. вышла одна из лучших киноработ мастера «Седьмая печать», главную роль в которой сыграл молодой Макс фон Сюдов, работавший с режиссером и впоследствии, в том числе и в театре («Пер Гюнт»). Картина, действие которой разворачивается в охваченной чумой Швеции времен Средних веков, а одним из персонажей является Смерть, удостоилась специального приза на Каннском фестивале. 1957 год был ознаменован еще и театральным успехом (поставленные Бергманом «Пер Гюнт» и «Мольер»), а также созданием не менее значимого фильма «Земляничная поляна», получившего несколько наград. Кинокартина «На пороге жизни» 1958 г. также удостоилась ряда наград в Каннах, а драма «Лицо» того же года – приза кинофестиваля в Венеции. В 1959 г. Бергман женился в четвертый раз на Кяби Ларетей.

1960-е гг.

Снятый в 1960 г. фильм «Девичий источник», хоть и не ценился высоко самим создателем, однако завоевал «Оскар» и спецпризы «Золотого глобуса» и в Каннах. Это первая совместная работа режиссера с главным бергмановским оператором Свеном Нюквистом. Тогда же в свет вышла «Чайка» Бергмана на сцене Королевского драматического театра Швеции.

В 1961-1963 гг. была создана т.н. «трилогия веры» мастера: картины «Сквозь тусклое стекло», «Причастие» и «Молчание». Первая из них удостоилась приза Берлинского фестиваля и «Оскара». После этого Бергман стал во главе Королевского театра. В 1966 г. вышла еще одна культовая работа режиссера – «Персона» с Биби Андерссон и Лив Ульман в главных ролях. Фильм был также отмечен наградами, а ради норвежки Лив Ульман Бергман оставил свою четвертую жену (у них с Лив вне брака родится общая дочь Линн). В 1968 г. он сменил шведский театр на театр Осло, где поставил новый спектакль. В 1968-1969 гг. режиссер создал свою т.н. вторую трилогию, состоящую из фильмов «Час волка», «Стыд» и «Страсть».

1970-е гг.

В 1970-м Бергман покинул Лив Ульман, что, однако, не помешало их дальнейшему творческому сотрудничеству. В начале 70-х он много времени занимался театральными постановками на разных площадках Европы. В 1971 г. Бергман сочетался браком в последний раз – с Ингрид фон Розен, - он завершился в 1995 г. со смертью супруги.

Главными фильмами этих лет стали «Шепоты и крики» 1972 г., «Сцены из супружеской жизни» 1973 г. ( «Золотой глобус» и четыре номинации на «Оскар»), «Лицом к лицу» 1976 г. Во всех из них сыграла Лив Ульман.

1976 год был ознаменован и большим скандалов. Режиссеру несколько раз предъявляла обвинения налоговая полиция, что привело того к срыву и лечению в больнице. В итоге Бергман покинул родную страну, попеременно живя и работая в Европе и Америке. Он сотрудничал с театром в Мюнхене, снимал фильмы. Так, картина «Осенняя соната» с Лив Ульман и Ингрид Бергман заработала ряд наград. Режиссер не переставал навещать Швецию, в которой в 1978 г. появляется кинематографическая награда – приз Ингмара Бергмана, но окончательно вернулся домой в 1984 г.

1980-2000-е гг.

Главным бергмановским фильмом 80-х стала картина «Фанни и Александр» (1982), завоевавшая четыре «Оскара», «Золотой глобус» и ряд европейских премий. После этого режиссер решил отойти от кино. Он снимает несколько телефильмов и продолжает работать в театре и в качестве сценариста. Однако в конце 1990-х-начале 2000-х Бергман создал несколько фильмов. Последним из них стала «Сарабанда» 2003 г.

Режиссер умер в 2007 г. во сне в доме на любимом о. Форё. Там же он и был погребен. В 2015 г. в Швеции были выпущены банкноты с изображением режиссера.