БЕРГГОЛЬЦ Ольга Федоровна

Русская советская поэтесса, автор целого ряда художественных произведений о Великой Отечественной войне .

Широкую известность получили стихи Берггольц, написанные в блокадном Ленинграде (смотрите Блокада Ленинграда ). Каждый день она выступала по радио, ее стихи стали частью передач «Говорит Ленинград» (сборник стихов под этим названием был опубликован в 1946 г.). Героизм, мужество, страдания ленинградцев описаны в поэме Берггольц «Февральский дневник» (1942 г.), «Ленинградская поэма», «Твой путь» (1945 г.). Берггольц упрекали в поэтизации мук и лишений, в развитии темы о массовой гибели населения; «Февральский дневник» был запрещен к передаче по радио. Даже несколько строк из «Февральского дневника», пронизанных уверенностью в победе, показывают несправедливость подобных обвинений: Уже страданьям нашим не найти ни меры, ни названья, ни сравненья. Но мы в конце тернистого пути и знаем — близок день освобожденья (смотрите Литература в годы войны )