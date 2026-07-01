БЕРГЕН (Bergen)

Второй по величине город Норвегии .

Расположен в земле Хордаланд на юго-западном побережье. Древнескандинавское название Bergvin или Bjørgvin означает «луг среди гор». Основан королем Олафом Харальдссоном (ок. 1050—1093) в 1070. Согласно современным исследованиям, торговое поселение на этом месте появилось в 1020—1030-х.

Несколько норвеж­ских королей были коронованы в Б.: Магнус V (1167), Сверре Сигурдссон (1194), а в 1223-м утверждены законные наследственные права на норвежский престол Хакона IV (1217—1263). В 1217—1299 Б. был столицей Норвегии (после Тронхейма и перед Осло ). В 1240 ганзейцы получили привилегию — монополию на перевозку зерна между Германией, Польшей и Норвегией, а в 1278 была основана первая контора Ганзы в Б. В 1282—1285 Ганза установила блокаду Норвегии из-за невыгодных условий торговли для своих купцов. Договор в Тенсберге (6 июля 1294) разрешил немецким купцам жить в Б. круглый год и освободил от таможенных пошлин.

К концу 1300-х Б. утвердился как главный торговый центр Норвегии. Важную роль играли торговля сушеной треской с северного побережья и зерном. В 1343 все привилегии Ганзы подтверждены. Попытка ограничить права ганзейцев в Б. в середине XV в. закончилась массовым кровопролитием: были убиты королевский фогт, епископ и около 60 его сторонников. В 1560 привилегии ганзейцев были отменены, а немцам, под угрозой насильственного выселения, пришлось принять норвежское подданство.

До 1789 Б. сохранял монополию на торговлю с Сев. Норвегией. Б. оставался крупнейшим городом Норвегии вплоть до 1830-х. Епископская кафедра в Б. была основана в XII в. Город перешел в лютеранство под влиянием немецких купцов в ­1530-е.

В годы Второй мировой войны Б. был оккупирован Германией (9 апреля 1940); в нем действовало движение Сопротивления .

Автор статьи: А. А. Анисимова.

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