БЕРГ-ПРИВИЛЕГИЯ

Право беспрепятственного поиска руды и полезных ископаемых на государственных землях, установленное в 1719.

Для строительства горных заводов предписывалось отводить 250 кв. сажен земли. В то же время закон учитывал интересы владельцев земли, которым предоставлялось первоочередное право разработки полезных ископаемых. Горнопромышленник обязан был отчислять землевладельцу 1/32 часть прибыли и оплачивать используемые в производстве ресурсы.

1/10 часть дохода шла для уплаты в казну, которая получала преимущественное право покупки золота, серебра, меди и селитры. Мастеровые горных заводов до середины XVIII в. были освобождены от денежных налогов и рекрутской повинности. Право горной свободы было отменено манифестом 28 июня 1782.

Автор статьи: И. В. Волкова.

© Российская Историческая Энциклопедия